Cae este viernes el telón para la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16 que, desde el pasado 16 de agosto, se lleva a cabo en Barranquilla. Jugadores de los 42 países participantes moverán este viernes, por última vez, las piezas en el tablero para cerrar una semana inolvidable para el juego ciencia de nuestro país y el mundo.

A las 10 a.m. se dará inicio a la ronda definitiva de la olimpiada, que es dominada por el equipo Fide 1 que, en la penúltima jornada, superó 3.5-0.5 a Kazakhstan 2, mostrando su superioridad, la misma que ha exhibido a lo largo del campeonato.

En el cierre de la olimpiada Fide 1 (conformado por jugadores nacidos en Rusia) jugará ante Fide 2 (tableros de Belarús), en duelo de los mejores equipos del torneo. El segundo equipo Fide viene de ganar 3 por 1 a India.

Los otros cuartetos de la parte alta de la clasificación, Kazakhstan 1, Uzbekistán y Colombia, acumularon una nueva victoria en la octava fecha de la olimpiada. Los kazajos doblegaron a Perú 1 con marcador de 3.5 a 0.5. Con ese mismo resultado, los uzbekos se deshicieron de Canada y Colombia 1 de Ecuador 1.

Además del partido entre los dos equipos Fide, la ronda de cierre de la olimpiada enfrenta a Italia-Uzbekistán, Kazakhstan 1-China, Kazakhstan 2-Colombia 1, Canadá-India, Panamá-México, Cuba 2-Cuba 1, Georgia-Ecuador 1, Chile 1-Perú 1, Perú 4-Brasil, entre otros.

Rueda de prensa y clausura, en la tarde

Una vez se conozca el podio completo de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil Sub-16, la organización del certamen programó, en las instalaciones del Hotel Dann Carlton y desde las 3 p.m., una rueda de prensa con los ocupantes de los tres primeros lugares,

Una hora después se dará inicio a los actos de clausura y premiación del certamen.