El equipo Fide 1 se consagró campeón, con honores, de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil Sub-16 que concluyó este viernes, sobre el mediodía, en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla.

El ahora campeón obtuvo 9 triunfos al hilo y alcanzó la presea dorada sin caer en la confrontación general por equipos. Integrado por jugadores nacidos en Rusia, Fide 1 selló el campeonato derrotando 3.5 por 0.5 a Fide 2 (con jugadores de Belorús).

Contundentes de principio a fin

Desde su llegada a Colombia, los jóvenes rusos se perfilaron como los favoritos casi que indiscutidos. Fide 1 fue líder de la clasificación en 7 de las 9 rondas. Cedieron el primer lugar en la segunda y tercera vueltas, pero una vez lo retomaron, no volvieron a bajar de lo más alto de la tabla.

La nómina de los medallistas de oro es de lujo: todos son Grandes Maestros del ajedrez mundial. Estos son los campeones: Anna Shukhman, también campeona sub-20; Iván Zemlyanskii, quien a sus 14 años es el GM más joven de Rusia; Savva Vetokhin, GM desde 2024 y Artem Uskov, quien fue el Maestro Internacional con menos edad (12 años) de su país el año pasado. Este año ascendió a Gran Maestro.

En el torneo, los jugadores de Fide 1 obtuvieron 27 triunfos a lo largo del certamen mundial, pactaron 7 empates y sufrieron 2 derrotas.

Los otros equipos en el podio

Uzbekistán y Kazakhstan 2 completan el podio de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16. Ambos ganaron siete confrontaciones y cayeron en dos, pero en el desempate, los uzbekos superaron a los kazajos.

También con 7 triunfos y 2 derrotas, China, equipo que fue campeón en 2023, finalizó en la cuarta posición.

Tras Fide 1, Uzbekistán, Kazakhstan 2 y China, en el top 10 de la clasificación se ubicaron India, Fide 2, Cuba 2, México, Kazakhstan 1 y Colombia 1, posición que es catalogada como de la mayor importancia para el ajedrez nacional.