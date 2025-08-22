Luis Díaz disfruta de sus primeros días en Múnich. El guajiro sonríe más que de costumbre, y no es para menos, su carrera sigue en ascenso defendiendo ahora los colores de uno de los clubes más prestigiosos del fútbol europeo, los del Bayern Múnich.

En sus primeras declaraciones como jugador bávaro, el exjugador del Junior expresó con convicción los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de cambiar Liverpool por Múnich y la Premier League por la Bundesliga.

“¿Qué me atrajo? Las expectativas que hay alrededor del Bayern, porque para nadie es un secreto que es un club muy grande”, afirmó el guajiro en diálogo con el portal oficial de la Bundesliga.

“Ya tenía muchísimo conocimiento de lo que era el Bayern, entonces, que apostaran por mí, que creyeran en mí de esa manera, era un plus súper importante para yo elegirlos y hacer parte de ellos”, agregó.

El reto personal también fue determinante para concretar su llegada al multicampeón alemán. “Es un club que tiene muchísima historia. Es un club que ha ganado todo a nivel internacional, entonces para mí es un reto muy grande ser parte de este club tan grande. Voy a tratar de dar todo lo posible para poder quedar en la historia, para poder seguir ganando títulos, para ganar cosas importantes. Eso es lo que siempre queda en la memoria, en el recuerdo de nosotros los futbolistas”, afirmó.

Desde su llegada, ‘Luchito’ ha demostrado una clara intención de integrarse rápido al estilo de juego de la Bundesliga, una liga que ya seguía de cerca. “Trato siempre de ver muchísimo fútbol y, bueno, era una de las ligas que obviamente veía”, explicó.

“Es una liga que promete mucho, que ya me di cuenta en el primer juego que es muy intensa; físicamente es increíble, entonces te mantiene mucho al tanto, tienes que estar siempre a disposición de marcar bien, de atacar bien”.

Díaz reconoce que el campeonato alemán le exigirá adaptaciones importantes: “En el equipo ahora trato de marcar un poco diferente a lo que hacía habitualmente, entonces voy a aprender muchísimo”, manifestó.

La competencia en la Bundesliga no es el único desafío: también lo es integrarse a una plantilla de alto nivel, repleta de figuras internacionales. Sin embargo, el guajiro no esconde su admiración por sus nuevos compañeros y su ilusión por compartir cancha con ellos.

“Es un orgullo ser parte de este club y jugar con jugadores increíbles como Harry (Kane), al que ya conocía desde hace muchísimo tiempo. (Michael) Olise también, jugó en la Premier. Todos los que hacen parte de este equipo son buenísimos, tenemos una calidad increíble”, afirmó.

En particular, el colombiano valoró la capacidad de conexión que puede tener con los referentes ofensivos del plantel: “Jugar al lado de Harry (Kane) me parece espectacular. Es un jugador que con cualquiera se puede entender, que tú solo necesitas un movimiento para entenderte”.

Sobre Olise, destacó: “Es un poco más a lo que yo estoy acostumbrado a hacer y de driblar, tener muchas asistencias, goles y cuando el partido está un poco difícil salir en el uno contra uno, que para eso también se necesita jugadores de esa magnitud”.

El flamante fichaje del Bayern se muestra confiado en lo que viene. “Nada, muy feliz por ser parte de este gran club. Ojalá sigamos de esta manera, comenzamos muy bien —ganando la Supercopa Alemana—, vamos a tratar de seguir trabajando de igual manera para tener una temporada increíble”, concluyó.