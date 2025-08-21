Los deportistas del Atlántico están cerrando con broches de oro, plata y bronce su participación en los Juegos Panamericanos Junior, que terminan mañana en Asunción, Paraguay.

Marleth Ospino y Enoc Marún Moreno, atletas del registro del departamento, se colgaron medallas en la última jornada de las justas, en las que la bandera colombiana se encuentra en tercer lugar del medallero general, detrás de Brasil y Estados Unidos.

Marleth conquistó la plata en la prueba de los 200 metros, con un tiempo de 23.14. La dominicana Liranyi Alonso, con 22.69, se quedó con el oro. Keliza Smith, de Guyana, alcanzó el bronce con un registro de 23 42.

La barranquillera también se acreditó el bronce en la prueba de relevos de 4X100, en la que estuvo acompañada de Laura Martínez, Danna Banquez y la cesarense Natalia Linares.

Marcaron un tiempo de 44.01. Las representantes de Jamaica, con 43.51, y Trinidad y Tobago, con 43.89, lograron oro y plata, respectivamente.

En la misma prueba grupal, pero en la rama masculina, Enoc se ganó el oro junto a Carlos Flórez, Óscar Baltan y Ronal Longa. Pararon el cronómetro en 38.99, nuevo récord panamericano junior.

Jamaica, con 39.21, y Argentina, con 39.45, se apoderaron de la plata y el bronce.

Carlos Flórez, Ronal Longa, Enoc Marún Moreno y Óscar Baltan, equipo masculino de Colombia en relevo de 4X100.

DANIELA PÁEZ OBTIENE BRONCE Y SHARID FAYAD PELEA

La golfista atlanticense Daniela Páez brilló y aportó una medalla de bronce a Colombia en la modalidad de equipos mixtos, junto a Cristina Álvarez, Tomás Restrepo y Emilio Vélez.

El equipo colombiano logró subirse al tercer escalón del podio con un total de 145 golpes, uno sobre el par del campo. Paraguay y Perú empataron en el primer lugar con 144 impactos. Los nuestros estuvieron muy cerca de la presea dorada.

Este viernes volverán a estar en competencia Sharid Fayad en BMX y Daniela Páez en el golf individual femenino.

Fayad compitió este jueves en la contrarreloj y cruzó la meta en cuarto lugar, a escaso margen de la también colombiana Manuela Martínez, quien ganó el bronce.

La bicicrosista barranquillera registró un tiempo de 37.438, mientras que Martínez cronometró 37.115.

Las estadounidenses Derin Merten (36.652) y Alexis Alden (36.980) hicieron el 1-2 en la prueba.

Cortesía Daniela Páez junto a Cristina Álvarez, Tomás Restrepo y Emilio Vélez, integrantes del equipo mixto de golf de Colombia.

Aporte atlanticense hasta el momento

* Nicolás Olivera: 3 de oro (ciclismo de pista).

* ⁠Marianis Salazar: 1 de oro, 2 de plata (ciclismo de pista).

* ⁠Francisco Jaramillo: 1 de oro (ciclismo de pista).

* ⁠Valentina Barrios: 1 de oro (atletismo – jabalina).

* ⁠Enoc Marun: 1 de oro (atletismo – relevo 4x100 masculino).

* ⁠Marleth Ospino: 1 de plata (atletismo – 200 mts), 1 de bronce (atletismo – relevo 4x100 femenino).

* ⁠Daniela Páez: bronce en golf en la modalidad de equipos mixtos.

PEDRO MARÍN, ORO EN 10 MIL METROS

Colombia sumó un oro más a su cuenta gracias a Pedro Marín, quien este jueves ganó la medalla de oro en los 10.000 metros del atletismo de los Juegos Panamericanos Junior.

Marín completó la distancia en 30 minutos, 57 segundos y 8 centésimas, mientras el boliviano David Ninavia se quedó con la plata al cronometrar 31:03.2.

El bronce fue para el peruano Níder Pecho con 31:06.2.

Las pruebas de atletismo se disputarán hasta este viernes en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque.