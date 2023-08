¿Se viene el debut de James con el Sao Paulo?

“James está evolucionando. Es un proceso un poco más lento. Pero eso no quiere decir que de repente no lo tengamos en condiciones el domingo. No sabemos cuántos minutos, pero sí el tiempo que tarda en buscar una readaptación, es importante que esto suceda. Por eso seguimos hablando día a día, que es lo que estamos haciendo siempre para que reduzcamos este tiempo para su readaptación”, comentó Dorival.

De darse el debut del ‘10’, James volvería a jugar en el mítico Maracaná, estadio donde se consagró hace nueve años, cuando anotó aquel gol que dio la vuelta al mundo y que sirvió para eliminar a Uruguay, en el Mundial 2014, y ganarse el ‘premio Puskas’ a mejor gol de la temporada en ese curso.

Sao Paulo, que había perdido 1-0 en la ida, se impuso este jueves 2-0 a San Lorenzo, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Sudamericana. Los tantos del triunfo tricolor fueron obra del argentino Jonathan Calleri y del brasileño Luciano.

SERÁ QUE ESTREIA DOMINGO?



Domingo o São Paulo enfrenta o Flamengo no Maracanã. Será que teremos a estreia de James Rodríguez com a camisa 19 do Tricolor?



Com a palavras, Dorival Junior, técnico do Tricolor.



O que você espera do colombiano no Tricolor Paulista? pic.twitter.com/QUjuKKVdue