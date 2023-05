Harold Ramírez conecta su sexto jonrón de la temporada

No afloja. El pelotero colombiano Harold Ramírez sigue intratable en esta temporada de las Grandes Ligas y este martes volvió a demostrar todo su poderío al bate con su equipo, los Rays de Tampa Bay.

Lo hizo en el triunfo 4-1 de su novena ante los Piratas de Pittsburgh, en el primer juego de su serie, la cual está pactada a tres enfrentamientos y que terminará el próximo jueves.

Ante 10,325 espectadores en el Tropicana Field el cartagenero conectó su sexto cuadrangular de la campaña, ayudando a conseguir el triunfo para su equipo, que hasta ahora tiene el mejor récord en Las Mayores.

Era la parte baja del sexto episodio cuando ‘el Pitbull’ conectó un lanzamiento del abridor diestro Roansy Contreras para sacar la bola del estadio sin hombres en base y colocar en ese momento el 4-1 en la pizarra.

Harold got ALL of that one! #RaysUp pic.twitter.com/eqw6VpU6Bc