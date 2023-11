Emotivo triunfo de Camilo Villegas: “Tengo a mi pequeña ahí arriba mirando”

El golfista antioqueño le agradeció a todo su equipo de trabajo por este éxito. “Quiero dejarles saber que siempre hago mi mejor. Y por eso estamos aquí”.

Villegas estuvo a punto de imponerse en Los Cabos, México, la semana anterior. Esta vez sí pudo redondear la victoria, pero desde que se encontraba en territorio azteca comenzó a sentir el abrazo optimista de su familia, amigos y seguidores.

"I got my little one up there watching."



An emotional victory for @CamiloVillegasR and his family. pic.twitter.com/QYznWrSLAz