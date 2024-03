Alexis García arremetió contra el arbitraje en derrota de la Equidad

El entrenador chocoano se mostró muy crítico con la actuación del juez Carlos Ortega, que, según su opinión, le regaló un penal al Poderoso y le permitió hacer de todo en el gramado del estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

“Para mi juicio, faltó un buen arbitraje. De eso no quería hablar, hace años no hablo de eso, porque después se la cobran a uno. Un árbitro un día me dijo eso, ‘te estoy cobrando lo que dijiste en la rueda de prensa’”, afirmó de entrada.

“El penal que pitan en la primera jugada me parece infame. Después hay una peor, que le meten un codazo a Lloreda, y no lo pitan. Ese tipo de cosas definen los juegos”, agregó.