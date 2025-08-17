La Selección Atlántico Sub 17 logró dos objetivos este domingo en el estadio Romelio Martínez con su triunfo 2-1 contra Antioquia: consiguió su clasificación a la fase final del Campeonato Nacional de Fútbol y se quedó con el primer lugar del Grupo 1, desplazando a los antioqueños.

Leer también: Benfica, con Richard Ríos en la titular, se estrena con triunfo en la Liga de Portugal

Atlántico estaba obligado a sumar por lo menos un punto para avanzar, luego que Caldas goleara 4-1 a Bolívar y momentáneamente le quitara el segundo puesto por más goles anotados.

Cortesía Los jugadores de la selección del Atlántico festejando luego de la goleada.

El primer gol de la mañana fue al minuto 35, después de una falta dentro del área que el defensor Mateo Betancur le cometió al lateral izquierdo Joel Luna. El árbitro pitó penal y el goleador Jairo Torres lo convirtió con un zapatazo al centro del arco.

Por la misma vía llegó el 2-0 al minuto 52. José Munive le hizo un ‘ocho’ a un defensor, ingresó al área y fue derribado por el arquero Jeronimo Sepúlveda. De nuevo Torres tomó el balón y esta vez ejecutó el penalti rasante al palo izquierdo del guardameta, quien se quedó quieto en el centro.

Leer más: Martín Cardetti no es más el entrenador del Real Cartagena

También desde el punto blanco llegó el descuento para los antioqueños al minuto 88, por intermedio de Mateo Pulgarín.

El combinado dirigido por el técnico Gian Carlos Torres terminó líder con 11 puntos, luego de tres victorias en casa; dos empates como visitante y una derrota en Manizales frente a los caldenses.

Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá serán los otros equipos que estarán en la fase final. Se espera que en los próximos días la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol) defina las fechas para los partidos definitivos.

Posiciones del Grupo 1

1- Atlántico 11 puntos (7GF/8GC)

2- Antioquia 9 puntos (8GF/4GC)

3- Caldas 8 puntos (11GF/6GC)

4- Bolívar 4 puntos (5GF12GC)