Todo fue positivo. Así fue la primera jornada de las conferencias para entrenadores en el marco de Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil Sub-16 que comenzó, oficialmente, este domingo en Barranquilla.

El Maestro internacional de la India, Swayangsu Satyapragyan, fue el encargado de abrir el ciclo de capacitaciones que tienen como objetivo base potenciar el aprendizaje de los encargados de dirigir a las presentes y futuras generaciones de ajedrecistas en Colombia y el mundo.

Jhonny Olivares La primera jornada comenzó este domingo.

Satyapragyan, en la primera de 2 charlas programadas por la organización, brindó herramientas para que los entrenadores eleven el nivel de sus dirigidos, con base a su experiencia y a la labor que han hecho en la India, país donde nació el juego ciencia, para que sea una potencia mundial del ajedrez.

Desde las 8:00 de la mañana de hoy continuará la capacitación a cargo del indio Swayangsu Satyapragyan.

En la tarde de este domingo iniciaron los duelos para conocer a los campeones del certamen orbital.

Guyana fue el primer rival del equipo principal de Colombia.

La primera jornada de este lunes comenzará a partir de las 10:00 a. m. y la segunda desde las 4:00 p. m.