La Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció el pasado domingo que iniciará una indagación previa contra funcionarios de la Gobernación de Guaviare y la empresa de energía Energuaviare S.A.E.S.P por, presuntamente, incurrir en “conductas disciplinables”.

Leer más: La Fiscalía extinguió el dominio de propiedades adquiridas con recursos ilícitos por un exfuncionario en Bolívar

Según el ente de control, dichos funcionarios, que aún no han sido determinados, habrían hecho uso de un proyecto energético con fines de proselitismo político.

“En las denuncias allegadas al Ministerio Público, se advierte que el gobernador, Yeison Ferney Rojas Martínez y el Gerente de la Electrificadora, al parecer, habrían participado en actos de respaldo político al candidato Alexander Quevedo, aspirante a la Cámara de Representantes”, se lee en el comunicado.

De igual manera, el Ministerio Público señaló que: “En la denuncia se afirma que el 9 de agosto pasado, un acto de inauguración de un proyecto de interconexión eléctrica se convirtió en un evento proselitista en el que el mandatario departamental, presuntamente, vistiendo prendas alusivas a la campaña del candidato, entregó bienes a la comunidad en presencia del mismo".

Ver también: Aprehenden a menor que atentó contra tendero en el barrio Chiquinquirá

Pudo conocerse además, que el acto se habría dado en una zona de alta influencia de grupos al margen de la ley, desconociendo los protocolos de seguridad.

Ante esto, la Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare asumió la investigación y ordenó la recolección de pruebas para esclarecer los hechos.