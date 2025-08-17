‘La Capital Mundial de la Arepa de Huevo’ se vistió de fiesta para dar apertura al torneo ‘Batea Atlántico II’, donde cientos de fanáticos y familiares vibraron con el talento de los jóvenes peloteros en el estadio municipal de béisbol.

Leer también: Martín Cardetti no es más el entrenador del Real Cartagena

El acto inaugural estuvo encabezado por el gobernador Eduardo Verano, quien lanzó la primera bola junto al alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, y el director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo Osorio.

“Qué alegría ver a estos ocho municipios con entusiasmo, completamente uniformados. Siempre lo he dicho: un joven que tenga una manilla, un bate y una bola para jugar béisbol se aleja de las drogas y de las malas acciones. Eso es lo que buscamos cuando construimos estos estadios para la juventud”, destacó el gobernador Verano en la inauguración.

El arranque del torneo dejó una actuación histórica: Endy Velásquez, lanzador de Campo de la Cruz, consiguió un ‘No Hit No Run’ (o juego sin hit ni carrera) para darle a su equipo la victoria 10-0 sobre Candelaria. El joven lanzador no solo brilló desde la lomita, sino que además aportó ofensivamente con dos carreras impulsadas.

Leer más: Benfica, con Richard Ríos en la titular, se estrena con triunfo en la Liga de Portugal

“Emocionado, nadie me conectó de hit, nadie me pisó la primera: fue un juego perfecto, además, con el bate me fui de 2-2 con dos empujadas. Feliz y muy contento con esta victoria”, relató Velásquez tras su hazaña.

En el segundo compromiso, Sabanalarga superó 9-0 a Repelón en cinco episodios, con gran protagonismo del cátcher Kevin Urango, quien impulsó dos carreras y deslumbró con sus jugadas defensivas.

“Buen triunfo de nuestro equipo. Me sentí bien tanto a la defensiva como a la ofensiva, así que contentos con iniciar ganando en ‘Batea Atlántico’”, manifestó Urango.

Leer también: La lluvia aguó la final del Challenger de Barranquilla: el británico Arthur Fery se corona campeón sin jugar

El director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo, resaltó el entusiasmo que rodea al certamen: “Estamos complacidos con la alegría de los ocho equipos participantes. Esto demuestra que los eventos que organizamos desde la Gobernación e Indeportes tienen gran acogida. El talento en el béisbol del Atlántico sigue creciendo”.

El alcalde anfitrión, Ameth Juan Hanna, agradeció que Luruaco fuera sede de esta fiesta deportiva. “Cuando se hizo el primer ‘Batea’ le pedí al gobernador que tuviera en cuenta a Luruaco. Hoy agradecemos por traerlo, tenemos un escenario a la altura para disfrutar del béisbol”.

Cortesía

La lluvia fue la única intrusa de la jornada: los partidos Baranoa vs. Luruaco y Manatí vs. Suan no pudieron disputarse y serán reprogramados.

Próxima jornada – sábado 23 de agosto

En Repelón (Grupo A):

* 8:00 a. m. Luruaco vs. Repelón

* 10:00 a. m. Baranoa vs. Sabanalarga

En Manatí (Grupo B):

* 8:00 a. m. Campo de la Cruz vs. Manatí

* 10:00 a. m. Suan vs. Candelaria