El primer gran duelo del año, el que sitúa cara a cara a los dos mejores tenistas del planeta, cayó del lado del italiano Jannik Sinner, que arrebató al español Carlos Alcaraz la corona del Masters 1.000 de Montecarlo y, de paso, el número uno del mundo, tras vencer por 7-6 (5) y 6-3.

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Después de veintidós semanas consecutivas, de un total de 66, igual que había estado el transalpino, en la cima del circuito volverá a estar Jannik Sinner, en un recorrido impecable desde que perdió con Novak Djokovic la semifinal del Abierto de Australia y después cayó en cuartos de Doha, batido en cuartos por el checo Jakub Mensik. Han sido sus únicas derrotas hasta ahora este año.

Desde entonces, el tenista de San Cándido, ganador de cuatro grandes, no ha parado de vencer. Conquistó los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami antes de aterrizar en el Principado, donde tampoco dio opción al español, de 22 años, que fue peor que su rival en los momentos decisivos del choque.

Sinner enterró la racha de Alcaraz, que llevaba diecisiete victorias seguidas en arcilla, y alargó la suya en lo que va de 2026, con otras tantas desde que logró los éxitos en los Masters 1.000 de Estados Unidos hasta ahora.

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El transalpino, más certero en el saque y que no dejó que Alcaraz consolidara los desequilibrios logrados con las roturas y que se escapara en el marcador, fue más estable. Eso le dio la victoria después de dos horas y cuarto.

El séptimo triunfo en diecisiete enfrentamientos entre ambos, el segundo en arcilla, que eleva a veintiuna las victorias en Masters 1.000 desde que ganó en París el año pasado hasta ahora en Montecarlo.

Sinner selló su victoria más importante sobre polvo de ladrillo. Se tomó su particular revancha de aquella final, difícil de olvidar, de Roland Garros.

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El italiano de 24 años se une a Djokovic y a Nadal, los únicos en la historia en ganar cuatro títulos seguidos de Masters 1.000. Además, comparte con Djokovic el hecho de ganar los tres primeros eventos de este nivel de la temporada.

Sinner, que empezó el partido mal y tuvo un 2-0 en contra, dio la vuelta a la situación en el primer set, resuelto en el ‘tie break’ con una doble falta del murciano, sumó su vigésimo séptimo título en el circuito y su noveno Masters 1.000.

El primer jugador que acumula tres trofeos en lo que va de temporada, apretó el acelerador en el segundo, cuando ganó cinco juegos seguidos al español.

Alcaraz tenía 3-1 y acabó por perder 6-3 para enterrar su buena racha de 26 victorias y una sola derrota en tierra. Ahora suma otro revés el español, que cae al número dos del ‘ranking’ ATP. Sinner iniciará su semana 67 como número del mundo.