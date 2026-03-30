La selección de Jamaica buscará dar la sorpresa y conseguir su pase al Mundial 2026 en el partido de repesca que disputará este martes ante una superior República Democrática del Congo.

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En el partido que se desarrollará en el estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco, los ‘Reggae Boyz’, que vienen de eliminar a Nueva Caledonia el jueves pasado, intentarán que el delantero Bailey Cadamarteri tenga afilado su instinto goleador para vulnerar a un rival que los supera en elementos de jerarquía.

Para que Cadamarteri sea determinante depende de la pausa, ritmo y precisión que Bobby Reid y Kasey Palmer impongan en el medio campo.

Atrás, el orden dependerá de su experimentado guardameta Andre Blake, quien a sus 35 años es el alma de la defensiva, un líder capaz de transmitir tranquilidad a sus compañeros en momentos complicados.

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Jamaica va a por la segunda clasificación a una Copa del Mundo en su historia; la primera la obtuvo en Francia 1998.

El obstáculo que enfrenta el equipo del seleccionador Rudolph Speid, número 69 en el ránking FIFA, no es menor; la República Democrática del Congo, 48 del mundo, equipo plagado de talento que juega en las mejores ligas europeas.

En la delantera cuentan con el explosivo Yoane Wissa, del Newcastle de la Premier League, quien se distingue por su versatilidad. Puede jugar como extremo o centro delantero y es capaz de romper líneas defensivas cerradas.

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Samuel Moutoussamy es uno de los socios que abastece a Wissa desde el medio campo. Da equilibrio y apertura al ataque congoleño.

A pesar de estas fortalezas, los africanos tendrán que cuidar su estado emocional ya que suelen caer en desesperación cuando las cosas se complican.

Al igual que Jamaica, República Democrática del Congo busca clasificarse a su segundo Mundial. El primero lo jugó en Alemania 1974 como República de Zaire.

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Probables formaciones:

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Charles Pickel, Théo Bongonda, Grady Diangana; Yoane Wissa, Cédric Bakambu.

Seleccionador: Sébastien Desabre.

Jamaica: Andre Blake; Ethan Pinnock, Richard King, Joel Latibeaudiere, Ronaldo Webster; Bobby Reid, Kasey Palmer, Karoy Anderson; Andre Brooks, Bailey Cadamarteri, Tyreece Campbell.

Seleccionador: Rudolph Speid.

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina.

Hora: 4 p. m. (hora colombiana).

Estadio: Akron de Guadalajara, Jalisco.EFE