Tras 17 años de ciclismo en los que cosechó numerosos logros, el pedalista colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, de 36 años, anunció que se retirará al final de la presente temporada y que “ha sido un viaje hermoso, con subidas y con bajadas como en el ciclismo”.

Quintana, campeón de la Vuelta a España (2016) y del Giro de Italia (2014) y segundo del Tour de Francia en 2013 y 2015, señaló en una rueda de prensa, a las puertas del inicio de la Volta a Cataluña, que quiere que cada carrera de esta temporada sea una “gran fiesta” para él.

“El ciclismo ha sido mi vida, pero no es el final de mi historia o una despedida, sino un nuevo comienzo”, afirmó.

‘Naironman’, como le dicen sus seguidores, se bajará de la bicicleta con la certeza de que lo ganó casi todo, excepto el Tour de Francia, que se le escapó en 2013 y 2015, cuando fue subcampeón, y en 2018, año en el que ocupó el tercer lugar por detrás de Chris Froome y Romain Bardet.

El ciclista culmina además su carrera en el Movistar Team, el equipo al que volvió en 2024 y con el que ganó todo lo que pudo entre 2012 y 2019 bajo la dirección del español Eusebio Unzué.

Espíritu de superación

Quintana nació el 4 de febrero de 1990 en Tunja, una ciudad ubicada a más 2.800 metros sobre el nivel del mar en el corazón de la Cordillera Oriental de los Andes.

Desde niño fue un superdotado para la bicicleta y con 18 años tenía un nivel físico prodigioso. Según su descubridor, el exdirector español Vicente Belda, “en la bici era un chaval con desparpajo”.

La historia de Quintana tiene mucho que ver con el espíritu de superación, pues el colombiano ha repetido a lo largo de su carrera que su vida es como la de cualquiera, aunque la popularidad en su país y en el entorno de cada carrera le obligó a cambiar sus hábitos.

Para él nada como su tierra y su familia para estar tranquilo y ponerse a punto para la temporada. Sus padres, Eloísa y Luis, y sus hermanos, Nelly, Willinton, Leidy y Dayer -también ciclista- fueron imprescindibles en su trayectoria.

Fueron los primeros en emocionarse con sus triunfos y los primeros en apoyarlo cuando las cosas no salieron como quería.

Dicen los que le conocen desde sus comienzos, que Nairo es atrevido y la vehemencia es una seña de identidad, por mucho que lo intente camuflar en su timidez.

Un éxito tras otro

Quintana debutó como profesional en el equipo Boyacá es para Vivirla en 2009 y al año siguiente fue fichado por el Colombia es Pasión, con el que ganó su primer título: el Tour del Porvenir de 2010.

Sus dotes extraordinarios para la alta montaña llamaron la atención de la élite del ciclismo y en 2012 dio el salto a Europa de la mano del Movistar y de Unzué, con quienes forjó una relación exitosa que comenzó con los títulos de la Vuelta a Murcia, la Ruta del Sur y el Giro de Emilia en su primera temporada.

En el 2013, Quintana explotó. Los títulos de las vueltas al País Vasco y a Burgos acompañaron el éxito conseguido en el Tour de Francia, en el que fue subcampeón, ganó la camiseta de mejor escalador y de mejor joven, con lo que se mostró al mundo y solo fue vencido por un imparable Chris Froome, su mayor rival.

Ese nivel alto lo mantuvo durante varios años en la élite, lo que le permitió convertirse en 2014 en el primer colombiano en ganar el Giro de Italia, una gesta que solamente repitió Egan Bernal en 2021.

Su palmarés lo engrosaron los títulos del Tour de San Luis (2014), la Vuelta a Burgos (2014) y la Tirreno-Adriático (2015).

Sin embargo, lo mejor estaba por llegar, pues en 2015 repitió el segundo lugar en el Tour de Francia y en 2016 tuvo el mejor año de su carrera en el que se coronó campeón de la Volta a Cataluña, el Tour de Romandía y la Ruta del Sur y fue tercero del Tour.

La cereza del pastel llegó el 11 de septiembre cuando, vestido con la camiseta roja de líder, cruzó en Madrid la meta de la última etapa de la Vuelta a España y le ganó el título a Froome, en la que fue la mayor hazaña de su carrera.

Después de esa victoria, Quintana ganó en 2017 la Vuelta a la Comunidad Valenciana, el Tirreno-Adriático y la Vuelta a Asturias.