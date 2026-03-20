El sorteo de la Copa Libertadores de América 2026, realizado el pasado jueves en la sede de la Conmebol en Luque, Asunción, dejó al Junior ubicado en el Grupo F junto a tres equipos históricos del continente: Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño del Paraguay y Sporting Cristal del Perú.

El panorama no es sencillo para el equipo rojiblanco, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, que deberá medirse ante rivales con presente competitivo y tradición internacional. Un grupo parejo que tiene como gran favorito al Palmeiras, subcampeón de la pasada Copa Libertadores —cayó en la final ante Flamengo—, y que visualiza una contienda realmente pareja entre los otros tres integrantes de la zona.

EL HERALDO hace un análisis de la actualidad que viven los tres rivales de Junior en sus respectivos países y cómo le ha ido al cuadro barranquillero en el historial de enfrentamientos contra cada uno de ellos en los torneos organizados por Conmebol.

Cortesía Palmeiras El colombiano Jhon Arias hace parte del Palmeiras, rival de Junior y actual subcampeón de la Copa Libertadores.

Palmeiras: un gigante del continente en gran forma

El cruce ante Palmeiras aparece como el más exigente del grupo. El conjunto brasileño llega en un gran momento, liderando el Brasileirao con 16 puntos en siete jornadas, compartiendo la cima con São Paulo.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira mantiene una base de alto nivel con figuras como Gustavo Gómez —capitán de la selección paraguaya—, Vitor Roque —su goleador y con pasado en el FC Barcelona—, Andreas Pereira —con paso por el Manchester United—, Felipe Anderson —figuró en la Premier y el Calcio Italiano—, ‘El Flaco’ López —actual integrante de la selección Argentina— y el colombiano Jhon Arias —con pasado exitoso en Fluminense y que acaba de llegar procedente del Wolverhampton—, entre otros, consolidándose como uno de los candidatos al título continental.

Además, el ‘Verdao’ viene de ser finalista de la última Libertadores y subcampeón del Brasileirao, lo que confirma su vigencia en la élite sudamericana.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes no favorece al conjunto barranquillero. Se han medido en cuatro ocasiones por Copa Libertadores (2018 y 2019), con saldo de cuatro victorias para Palmeiras. Junior ha recibido 11 goles y solo ha anotado uno, números que reflejan la superioridad histórica del equipo brasileño en este duelo.

Enfrentamientos directos Junior vs. Palmeiras:

Junior 0, Palmeiras 3

01/03/2018

Fase de grupos – Copa Libertadores

Jornada 1

Goles de: Bruno Henrique (2) y Miguel Borja

Palmeiras 3, Junior 1

16/05/2018

Fase de grupos – Copa Libertadores

Jornada 6

Goles de: Miguel Borja (3), por Palmeiras. Teófilo Gutiérrez, por Junior.

Junior 0, Palmeiras 2

06/03/2019

Fase de grupos – Copa Libertadores

Jornada 1

Goles de: Gustavo Scarpa y Marcos Rocha

Palmeiras 3, Junior 0

10/04/2019

Fase de grupos – Copa Libertadores

Jornada 4

Goles de: Deyverson, Dudu y Hyoran

Cortesía Cerro Porteño Cerro Porteño del Paraguay.

Cerro Porteño: ocho duelos y leve ventaja para el Tiburón

El duelo frente a Cerro Porteño trae consigo una larga historia en torneos internacionales, con enfrentamientos tanto en Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana.

Actualmente, el conjunto paraguayo, que actúa como local en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, también conocido como ‘La Nueva Olla’ —con capacidad para 45 mil espectadores—, marcha segundo en su liga local con 20 puntos, aunque atraviesa un momento institucional particular tras la reciente salida de su técnico, el uruguayo Jorge Bava, pese a haber conseguido títulos —Liga y Supercopa— y un rendimiento destacado.

En su plantel sobresalen nombres como el delantero argentino Pablo Vegetti, el mediocampista colombiano Harold Mosquera y el arquero Roberto Fernández, titular en la selección paraguaya.

A diferencia del duelo con Palmeiras, Junior mantiene un historial más parejo ante Cerro Porteño. En los distintos enfrentamientos, el equipo rojiblanco ha logrado imponerse en varias series importantes, incluyendo la clasificación en los octavos de final de la Libertadores de 1996 y la destacada victoria en la Copa Sudamericana 2017. El balance general muestra cuatro triunfos de Junior, dos empates y dos victorias de Cerro Porteño, en ocho partidos.

Enfrentamientos directos Junior vs. Cerro Porteño:

Cerro Porteño 1, Junior 0

14/04/1994

Fase de grupos – Copa Libertadores

Gol: Stanislao Struway

Junior 3, Cerro Porteño 2

17/03/1994

Fase de grupos – Copa Libertadores

Goles de: Iván Valenciano, Luis Grau y Carlos Araujo, por Junior. Virgilio Ferreira (2), por Cerro.

Cerro Porteño 0, Junior 0

30/04/1996

Octavos de final – Copa Libertadores

Juego de ida

Goles: no hubo

Junior 1, Cerro Porteño 0

08/05/1996

Octavos de final – Copa Libertadores

Juego de vuelta

Gol: Iván Valenciano

Cerro Porteño 1, Junior 0

17/02/2000

Fase de grupos – Copa Libertadores

Gol de: Carlos Espínola

Junior 2, Cerro Porteño 0

15/03/2000

Fase de grupos – Copa Libertadores

Goles de: Óscar ‘Chico’ Restrepo y Orlando Ballesteros

Cerro Porteño 0, Junior 0

12/09/17

Octavos de final – Copa Sudamericana

Juego de ida

Goles: no hubo.

Junior 3, Cerro Porteño 1

19/09/17

Octavos de final – Copa Sudamericana

Juego de vuelta

Goles de: Luis Díaz, Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará

Paolo Aguilar/EFE AMDEP2192. LIMA (PERÚ), 11/03/2026.- Jugadores de Sporting Cristal celebran durante la serie de penales este miércoles, en un partido de Libertadores entre Sporting Cristal y Carabobo en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Sporting Cristal: un duelo inédito para los rojiblancos

El enfrentamiento ante Sporting Cristal será una novedad absoluta para los rojiblancos. No existen antecedentes entre ambos clubes en competiciones internacionales de Conmebol.

El equipo peruano, dirigido por el brasileño Paulo Autuori y que juega como local en el estadio Alberto Gallardo de Lima (11 mil espectadores) —aunque los torneos internacionales oficia como local en el estadio Alejandro Villanueva, que tiene capacidad para 33.938 espectadores—, llega con un presente irregular, ubicándose sexto en su liga local con 11 puntos, a seis de los líderes, Los Chankas y Alianza Lima, ambos con 17 unidades. La ‘Máquina Celeste’, como es conocido el cuadro peruano, mantiene una nómina experimentada con jugadores como Yoshimar Yotún, Cristian Benavente y Luis Abram.

También destaca la presencia del brasileño Felipe Vizeu, quien ya sabe lo que es marcarle a Junior en torneos internacionales (lo hizo con Flamengo, en la Sudamericana 2017), y a integrantes de la última convocatoria a la selección peruana como el arquero Diego Enríquez y Miguel Araujo.

Si bien no parte como favorito en el grupo, Sporting Cristal puede convertirse en un rival incómodo, especialmente en Lima, donde históricamente los equipos peruanos suelen hacerse fuertes.