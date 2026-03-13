El colombiano Harold Tejada (Astana) se impuso en la sexta etapa de la París-Niza con un ataque a menos de cinco kilómetros para el final, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma) consiguió mantener la ventaja en un día tranquilo para el líder de la ‘Carrera del Sol’.

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Con la general prácticamente sentenciada en favor de Vingegaard, que sigue líder con un margen de más de tres minutos respecto al segundo, el también colombiano Daniel Felipe Martínez, el pelotón se enfrentaba a 179,3 kilómetros entre Barbentane y Apt. Los 75 kilómetros finales concentraban hasta tres puertos puntuables, dos de ellos de segunda categoría.

La jornada arrancó con la noticia del abandono de hasta cuatro corredores antes de la salida, entre ellos el británico Oscar Onley (INEOS), que marchaba décimo en la general, y el español Iván Romeo (Movistar), después de una noche de problemas estomacales.

La fuga, a la segunda

El madrugador intento de escapada de Sébastien Grignard (Lotto) y Stefan Bissegger (Decathlon) no duró muchos kilómetros. El pelotón se reagrupó en la subida a Saint-Rémy-de-Provence, la primera cota del día, que coronó en primer lugar el francés Ewen Costiou (Groupama).

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La fuga buena se formó después de 40 kilómetros de carrera. Joshua Tarling (INEOS), Igor Arrieta (UAE), Steff Cras (Soudal) y Arthur Kluckers (Tudor), todos ellos muy lejos de ser una amenaza en la clasificación general, saltaron en la parte más llana del día y el grupo les permitió alejarse.

En un nuevo día con velocidades medias rondando los 50 kilómetros por hora, los cuatro escapados consolidaron un margen superior al minuto respecto al grueso del grupo. En la côte de Bonnieux, el español Arrieta fue el más fuerte de la cabeza de carrera, así como en L’Aire Deï Masco, y se llevó el máximo de puntos posibles para el maillot de la montaña.

Steff Cras no pudo aguantar el ritmo y se descolgó de sus compañeros de escapada, encontrándose por el camino con un Soren Kragh Andersen (Lidl) que se había quedado en tierra de nadie en su intento de alcanzar la fuga. Ambos fueron neutralizados por el pelotón pocos kilómetros después.

Arrieta y Tarling, a punto de llegar

Con un diezmado Lidl (tres abandonos, incluyendo el de su líder, Juan Ayuso) tirando del pelotón, la diferencia de los escapados se fue reduciendo en camino a la última subida del día. Después, Visma tomó el relevo de esa responsabilidad, mientras que por delante se quedaron solos, en las faldas del Saignon, Tarling y Arrieta, con Kluckers incapaz de seguirlos.

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El dúo formado por el español de UAE y el británico de INEOS quería llegar con éxito a la meta, pero perdían segundo a segundo en la subida y fueron neutralizados a falta de menos de 5 kilómetros para el final.

En la bajada, el colombiano Harold Tejada (Astana) se lanzó a ganar unos segundos, seguido de cerca por un reducido grupo con Jonas Vingegaard bien colocado. Tejada hizo un esfuerzo hercúleo para llegar a la meta de Apt con apenas seis segundos de margen respecto al resto de los ciclistas. Es su segunda victoria como profesional, la primera a nivel World Tour.

Este sábado debería llegar la etapa reina. De 138,7 kilómetros, la séptima jornada de la ‘Carrera del Sol’ tiene prevista su salida desde Niza y su llegada en lo alto de Auron: un puerto de primera categoría de 7,3 kilómetros con una pendiente media del 7,2%. Sin embargo, esa ascensión está en riesgo por la meteorología, ya que existe una seria amenaza de nieve.