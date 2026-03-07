La selección de Colombia sufrió este sábado otro duro golpe en su camino dentro del Clásico Mundial de Béisbol al caer este sábado de manera contundente 8-2 frente a Canadá, en un resultado que dejó allá la novena tricolor contra las cuerdas y con la obligación de reaccionar rápidamente para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Desde los primeros innings el conjunto canadiense mostró su poder ofensivo y aprovechó cada oportunidad para marcar diferencia. Colombia, que llegaba con la ilusión de competir de tú a tú, se encontró con un rival efectivo al bate y sólido desde el montículo.

Canadá marcó sus primeras notaciones en la segunda entrada con un jonrón de dos carreras Caissie frente al abridor Austin Bergner para poner arriba a la escuadra norteamericana 2-0.

Colombia, no obstante, contestó con una carrera en el tercer episodio frente al abridor canadiense Michael Soroka, quien sustituyó a Julio Teherán minutos antes del partido por una molestia en su hombro derecho, para acercar el marcador 2-1.

Tito Polo abrió con un doble al jardín izquierdo, para luego adelantar a la antesala con un elevado Dayan Frias y después anotar con un sencillo remolcador de Michael Arroyo.

La escuadra canadiense volvió a alumbrar la pizarra en la baja de la tercera entrada.

Josh Naylor, su inicialista estrella, abrió la tanda con sencillo ante Río Gómez y avanzó a la intermedia por imparable de Tyler O’Neill.

Luego, Tyler Black bateó para la inicial y el colombiano Reynaldo Rodríguez sacó a Black en la segunda y Naylor adelantó a la tercera almohadilla.

Tras esto, el dirigente colombiano José Mosquera relevó a Gómez por Emerson Martínez, quien dio pelotazo a Otto López para llenar las bases.

Esto dio paso a que con una base por bolas a Abraham Toro, Naylor marcara y ampliara el marcador 3-1.

Canadá, a su vez, aprovechó los errores defensivos de los colombianos que también hicieron el viernes ante Puerto Rico, y en la séptima entrada agregaron una anotación más.

Denzel Clarke bateó un elevado al jardín derecho, pero Jesús Marriaga falló en atraparla, avanzando a segunda.

Naylor, entonces produjo con un imparable al bosque central, remolcando a Clarke para extender el juego 4-1.

Colombia, sin embargo, respondió con otra anotación en la octava entrada, pero Canadá añadió cuatro más en la baja de ese mismo episodio y asegurar la victoria.

El resultado final, 8-2, refleja un partido en el que Canadá fue claramente superior en ejecución y contundencia. Colombia, en cambio, deberá analizar con detenimiento lo ocurrido para intentar sacudirse desde este domingo, cuando se mida a Cuba, a partir de las 11 a.m., en el Hiram Bithorn Stadium, de San Juan, en su tercera salida en el Clásico Mundial de Béisbol.