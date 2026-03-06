No venció. No convenció. Un Junior sin la lucidez y contundencia para imponerse permitió que se le escaparan dos valiosos puntos al empatar 1-1 ante el último de la tabla de posiciones, el Alianza de Valledupar, anoche en el estadio Romelio Martínez, en la décima jornada de la Liga I.

Cristian Barrios, al minuto 31, alcanzó el tanto rojiblanco. Carlos Lucumí, al 62, consiguió la igualdad, que sabe a gloria para los visitantes y a pura derrota para los anfitriones.

La primera etapa no fue lo que se esperaba. A Junior le costaba hilvanar jugadas ofensivas y opciones de gol.

Alianza, con el overol puesto y la fortaleza de Jesús Figueroa (que rechazaba todas las pelotas aéreas), se esmeraba por cortar los ataques rojiblancos y propiciar contragolpes, en los que encontró a un Guillermo Celis omnipresente y agresivo, y bien despiertos a Lucas Monzón, a pesar de varios resbalones, y a Jermein Peña, más allá de algunas entregas erradas.

De todas formas, Alianza de Valledupar, que llegaba como el colero de la tabla de posiciones, con la peor defensa y el peor ataque, con su esfuerzo y en medio de sus limitaciones, logró meterle un gran susto a Junior. Carlos Lucumí quedó mano a mano con Mauro Silveira y casi anota el primero del juego, pero el uruguayo achicó oportunamente, extendió sus extremidades y ahogó el grito de gol.

A los ‘Tiburones’ se les hacía difícil imponer condiciones. Estaban acelerado, carente de ideas y brújula, con Luis Fernando Muriel desconectado y estático, y Cristian Barrios extraviado.

Jesús Rivas era la luz de Junior, el que intentaba elaborar acciones de ataque con la ayuda de Yeison Suárez y Guillermo Paiva, quien estuvo muy activo y pudo haber descorchado el marcador si sus compañeros lo hubiesen buscado más.

Le negaron unas tres pelotas al paraguayo cuando se encontraba en buena posición para definir. Yimmi Chará, que nuevamente careció de contundencia en un par de avances, fue egoísta con él en una posibilidad en la que eludió al arquero y se quedó sin ángulo para marcar. El guaraní no disimuló su molestia.

Muriel, que no estaba fino ni con movilidad, propició el gol de Cristian Barrios que rompió el celofán a los 31 minutos de juego. Cobro de tiro libre con potencia, rechazo del cancerbero y Barrios aparece oportuno para tomar el rebote y anotar de cabeza.

Barrios despertó en la recta final de la etapa inicial y después de su tanto de cabeza por poco convierte de chilena tras un centro de Paiva, sin duda el más productivo en la ofensiva local.

Junior ganaba, pero no agradaba, no entretenía ni irradiaba consistencia. La percepción fue más evidente ya en el segundo periodo cuando avanzaban los minutos y el equipo continuaba sin apoderarse del balón ni penetrara el campo rival.

Paiva seguía como el único soldado que daba la batalla contra Figueroa y toda la retaguardia del cuadro vallenato, que con todo y sus escasa inspiración, tenía aproximaciones.

En una de esas, un centro de Felipe Pardo, el balón le pegó en la mano a Suárez, y el árbitro marcó el penalti con el que Lucumí concretó el empate 1-1.

La reacción de Junior, con más ganas que fútbol, no fue lo suficientemente efectiva para conquistar la victoria.

Alfredo Arias movió el banco, metió a Teófilo Gutiérrez, Canchimbo, Castrillón, Carlos Bacca y al juvenil Daniel Socarrás, pero el momento más vigoroso y cercano al gol fue en los siete minutos de adición.

Bacca, Peña y Castrillón dispararon balazos que rebotaron en el blindaje que puso Johan Wallens en su portería. El guardameta se exigió, frustró la diana victoriosa y selló un empate que no estaba en los planes. Desconcertante.

Jeisson Gutierrez/El Heraldo Johan Wallens, arquero de Alianza Valledupar, fue uno de los jugadores más destacados del partido por sus salvadoras atajadas.

MINUTO A MINUTO

13. Contragolpe que emprende Paiva. Se la cede a Chará y el vallecaucano se enreda un poco, pero logra avanzar con el balón y remata sin suficiente potencia. El arquero Wallens controló.

18. Silveira achica y salva a Junior en un mano a mano con Carlos Lucumí.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/El Heraldo Jermein Peña, Lucas Monzón y Yimmi Chará felicitando a Cristian Barrios tras anotar su gol.

31. Gol de Junior. Tiro libre potente de Muriel desde el fuera del vértice izquierdo del área. Wallens rechaza y la pelota le cae a Cristian Barrios, quien anota de cabeza.

44. Pelotzo de Silveira que gana Paiva para Muriel. El tomasino habilita a Chará para que definiera, elude al portero y decide patear en vez de habilitar a Paiva, que estaba solo. La bola salió desviada.

45+3. Gran jugada de Rivas, que cambia de ritmo y profundiza para Paiva, quien envía un centro que la zaga vallenata desvía, pero la bola le queda picando a Barrios que ejecuta una espectacular chilena que pasa por encimita del travesaño.

59. Tiro de esquina, y cabezazo de Figueroa con algo de peligro.

60. Penal a favor de Alianza. Centro de Pardo que pica en la grama y le pega en una mano a Suárez.

62. Gol de Alianza. Carlos Lucumí ejecuta el penalti. Silveira se lanzó a su derecha y el atacante pateó al otro lado.

67. El árbitro revisa el VAR por un posible penal contra Celis, pero en realidad no existió.

Jeisson Gutierrez/El Heraldo Carlos Bacca volvió a jugar y contó con una buena oportunidad de gol, pero el arquero Johan Wallens rechazó su remate.

90+2. Excelente pase de Guerrero y remate de Bacca que Wallens rechaza.

90+2. Tiro de Peña en el que nuevamente se interponen los guantes del portero.

90+5. Centro de Canchimbo y remate de Castrillón que Wallens manda al córner.