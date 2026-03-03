El destacado nivel del extremo Luis Díaz en el Bayern de Múnich, donde se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, es la principal certeza de la selección colombiana a 100 días del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

A sus 29 años, el exjugador del Liverpool vive el mejor momento de su carrera en la víspera de la Copa del Mundo, en la que Colombia hace parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una de las repescas de marzo.

Las cifras respaldan las exhibiciones del extremo, pues esta temporada ha jugado 34 partidos, en los que anotó 19 goles y sirvió 12 asistencias que lo convierten en una de las estrellas de su equipo junto al inglés Harry Kane y al francés Michael Olise.

Díaz, que también pasó por el Oporto, es la gran estrella de la selección colombiana y es la mayor certeza del entrenador argentino Néstor Lorenzo, que tiene varios dolores de cabeza con jugadores importantes para su equipo que juegan poco en sus clubes.

La falta de fútbol de James La otra gran figura de la selección colombiana es el creativo James Rodríguez, cuya actualidad es un motivo de preocupación para el cuerpo técnico.

El exjugador del Real Madrid, de 34 años, lleva casi cuatro meses sin disputar un partido, pues la última vez que jugó fue en el amistoso que Colombia ganó por 3-0 a Australia en Estados Unidos el 18 de noviembre pasado, en el que anotó un gol de penalti.

Desde entonces no ha vuelto a pisar una cancha porque su equipo de 2025, León, no se clasificó a las fases finales de la liga mexicana.

Rodríguez terminó su contrato con La Fiera y estuvo un par de meses buscando equipo hasta que fue oficializado a principios de febrero como refuerzo del Minnesota United de la MLS.

El reto de Jhon Arias

A 100 días del comienzo del Mundial, otro de los jugadores que busca recuperar su mejor versión es el volante Jhon Arias, que volvió a Brasil, esta vez a Palmeiras, tras un periplo de seis meses en el Wolverhampton inglés en el que nunca exhibió su mejor nivel.

Si bien es cierto que pescó minutos en 23 partidos de Premier League, su rendimiento estuvo lejos de aquel elevadísimo nivel que tuvo en el Mundial de Clubes de 2025 con Fluminense, que catapultó su carrera y llamó la atención de varios clubes europeos.

Ahora de regreso en Brasil, ya ha tenido minutos en cuatro partidos con el Verdao e incluso recibió elogios del entrenador del club, el portugués Abel Ferreira, quien dijo que aporta “calidad, decisión” y tiene “una muy buena relación con el balón”.

En cuanto al resto de sus jugadores, Lorenzo puede darse por bien servido porque figuras como el lateral Daniel Muñoz, del Crystal Palace, el central Davinson Sánchez, del Galatasaray, el centrocampista Richard Ríos, del Benfica, y el delantero Luis Suárez, la sensación de la liga de Portugal con el Sporting, han logrado mantener estos meses un nivel destacado de cara al Mundial.

La preparación de Colombia para la Copa del Mundo continuará el próximo 26 de marzo contra Croacia y tres días después ante Francia, dos amistosos que se jugarán en Estados Unidos.