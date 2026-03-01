El colombiano Nico Echavarría logró este domingo su tercer título en el PGA Tour de golf al ganar el Cognizant Classic, disputado desde el jueves en Palm Beach Gardens, Florida (EE.UU.).

Leer también: José Enamorado anota su primer gol con Gremio en la final del Campeonato Gaucho

Nicolás Echavarría Botero, de 31 años, se impuso en Palm Beach con 267 golpes totales (17 bajo par), dos menos que el irlandés Shane Lowry y los estadounidenses Taylor Moore y Austin Smotherman.

Closing The Bear Trap in style‼️



Nico Echavarria rolls in a birdie at the 17th and is now tied for the lead @The_Cognizant.



📺 NBC pic.twitter.com/Hli2bKkk26 — PGA TOUR (@PGATOUR) March 1, 2026

El jugador de Medellín firmó cuatro rondas de 63, 72, 66 y 66 impactos para hacerse con el título que une a los logrados el 5 de marzo de 2023 en el Abierto de Puerto Rico y el 27 de octubre de 2024 en el Zozo Championship.

Leer también: “Los jugadores de Alianza FC se dejaron ganar sospechosamente del América”: Ape Cuello

En total Echavarría atesora siete victorias como profesional, ya que a esas tres une dos en el PGA Tour Latinoamérica y otras dos en el circuito colombiano, las cuatro en 2018.

Nico Echavarria was standing on the 16th tee three shots back.



He finishes with a two-shot victory @CognizantClassic. pic.twitter.com/4WGPyyKpYw — PGA TOUR (@PGATOUR) March 1, 2026

Según datos de la Federación Colombiana de Golf, Echavarría se lleva con este triunfo “la mayor porción de la bolsa de 9.6 millones de dólares, 500 puntos en la FedExCup, importantes unidades en el Ranking Mundial, así como el boleto para el Masters de Augusta y el PGA Championship, el The Players y la extensión de su membresía en el PGA TOUR hasta 2028”.

Este es el segundo triunfo colombiano en Palm Beach. El también antioqueño Camilo Villegas ya había ganado en el PGA National cuando el torneo se llamaba Honda Classic, en el 2010.