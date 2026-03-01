En medio del cierre de su campaña como candidato a ser reelegido Representante a la Cámara del Congreso, Ape Cuello, lanzó unas fuertes declaraciones sobre la derrota 3-0 del Alianza FC frente al América de Cali, el sábado pasado en el estadio Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar.

Leer también: James Rodríguez sigue sin debutar en la MLS

Cuello, que fue el máximo impulsor de la idea de llevar un equipo de primera división a la capital del Cesar, puso en tela de juicio la entrega, deportividad y honestidad de los integrantes del cuadro aliancista y dio a entender que amañaron el juego frente a los ‘Diablos Rojos’.

“Siento una ‘piedra’ porque se dejaron ganar sospechosamente, sospechosamente porque no puede ser que un jugador tira una trompada en el minuto 15 y, como no lo expulsan, se hace expulsar en el minuto 40”, expresó Cuello en referencia al volante uruguayo Wiston Fernández, quien agredió en el área, con su brazo, al lateral americano Mateo Castillo, en el minuto 15, provocando un penalti que fue detectado por el VAR.

El mediocampista charrúa luego fue expulsado al pechear a Tilman Palacios, en un conato de bronca, a los 41 minutos.

Leer también: Mourinho: “Si Prestianni es culpable de racismo no lo miraré de la misma forma y conmigo terminó”

Yeison Guzmán anotó el penalti y a partir de ahí se desequilibró el partido, mucho más tras la roja a Fernández. El ecuatoriano Jorge Valencia y Rafael Carrascal convirtieron el segundo y tercer tanto en el triunfo de la escuadra escarlata, que lució muy superior.

“Algo está pasando”, consideró Cuello. “Abran el ojo. Y si no para no lanzarme (al Congreso), y ponerme presidente (del Alianza), que yo sí saco campeón a ese equipo”, aseguró Ape Cuello durante un discurso en tarima.

El congresista, que aspira a mantener su curul en representación del territorio cesarense, es dueño del Equipo Azul, ganador del Torneo de la Primera C en 2024 y 2025.

Leer también: Catar suspende el fútbol en su país y Argentina y España ya no jugarán en Lusail la Finalissima

“El Equipo Azul es campeón porque son pelaos de Valledupar. Dos veces el mejor de Colombia porque les da vergüenza llegar a su barrio y que los señalen. Esos sí no andan vendiendo partidos. Hay que llenar el equipo de vallenatos, paren bolas que esto es con vallenatos”, concluyó el administrador de empresas, ganadero y político.

Las gestiones para que Alianza Petrolera dejara Barrancabermeja y se convirtiera en el Alianza FC de Valledupar fueron lideradas por Cuello, quien esperaba que Carlos Orlando Ferreira, propietario del club, les brindara oportunidades de jugar a los jóvenes futbolistas cesarenses.

Sin embargo, de momento, no han recibido mucho chance los jugadores del departamento.