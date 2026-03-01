José Mourinho, entrenador del Benfica, dijo que en caso de que se demuestre que su futbolista argentino Gianluca Prestianni profirió insultos racistas al brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, no lo mirará “de la misma forma” y que su relación con él “terminó”.

Así lo manifestó este domingo, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de la liga portuguesa con el Gil Vicente.

Cuestionado por la posible culpabilidad de Prestianni tras el incidente del encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid en el Estádio Da Luz de Libsoa, reivindicó la “presunción de inocencia” del futbolista argentino.

“No soy muy culto, pero tampoco un ignorante, tengo un bagaje cultural básico. Presunción de inocencia. ¿Es un derecho humano o no? (...). Desafortunadamente, la UEFA decidió retirar al jugador del partido (de vuelta) porque descubrió un artículo que estaba oculto. ¿No deberías poner un ‘si’ primero?”, reflexionó.

También insistió en que tanto él como el club “repudian” cualquier tipo de discriminación, prejuicio o ignorancia, por lo que si se demostrara que su futbolista profirió un insulto racista a Vinícius, su carrera en el Benfica terminaría mientras él esté en el banquillo.

“Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Hay cariño al futbolista. No hay red incondicional. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó”, aseguró.

Asimismo, dio su opinión sobre la rueda de prensa posterior a aquel partido de su homólogo en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien dijo que el técnico portugués se equivocó al defender de manera incondicional a su futbolista y no adoptar una postura “equilibrada”.

“Amo a Álvaro y lo seguiré amando, pero creo que fui yo quien tomó la posición correcta. Hay que tener una posición equilibrada. Antes de la rueda de prensa dije ni quiero vestir la camiseta roja, refiriéndome al Benfica, ni la camiseta blanca, respecto al Real Madrid. Quiero ser imparcial en un caso que eventualmente puede convertirse en preocupante”, recordó.