La renovación de Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil está muy encaminada a falta de una serie de “ajustes burocráticos y jurídicos” para oficializar el acuerdo, según informó este martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El presidente de la CBF, Samir Xaud, defendió ante los periodistas la gestión del técnico italiano al frente de ‘la Canarinha’ desde mayo pasado, y afirmó que “un año es muy poco para desarrollar un trabajo que deje frutos y resultados”.

‘Carletto’ firmó el año pasado un contrato hasta la conclusión del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre junio y julio próximos.

De acuerdo con medios locales, el exentrenador del Real Madrid y Bayern Múnich extenderá su vínculo con la selección brasileña por un ciclo de cuatro años, es decir, hasta el Mundial de 2030.

“Tenemos la mejor materia prima del mundo en cuanto al entrenador; tenemos que aprovecharlo, aprovechar este tiempo que él pasa aquí en Brasil con la selección brasileña. Creo mucho en el trabajo que viene haciendo con la selección”, afirmó Xaud, tras reunirse con el presidente de la Liga española, Javier Tebas, en Río de Janeiro.

Las conversaciones para alargar el contrato de Ancelotti comenzaron ya el año pasado y avanzaron en las últimas semanas. La propuesta de la CBF prevé condiciones económicas similares a las actuales, con ajustes en relación a las primas por objetivos, según CNN Brasil.

El preparador percibe hoy cerca de 10 millones de euros (unos 12 millones de dólares al cambio de hoy) anuales y, de acuerdo con Globo, ganará un bonus de cinco millones de euros en caso de que conquiste el sexto título mundial para Brasil.

Bajo su mando, ‘la Canarinha’ certificó su clasificación para el Mundial de 2026, después de unas eliminatorias suramericanas muy irregulares, con varios récords históricos negativos y baile de técnicos incluido.

El balance del combinado ‘verdeamarelo’ con el italiano es de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas ante Japón y Bolivia.

Antes de debutar en el Mundial, la selección brasileña jugará cuatro amistosos con Francia, Croacia, Egipto y, previsiblemente, Panamá.