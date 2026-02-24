Marcelo Gallardo anunció este lunes que desde el próximo jueves dejará de ser el entrenador de River Plate, cuando su equipo se mida en el estadio Monumental de Buenos Aires con el Banfield por la séptima jornada del torneo Apertura argentino.

El entrenador le pondrá fin así a su segundo ciclo al frente del club Millonario, en el que no ganó títulos y en el que acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos.

La decisión fue comunicada este lunes tras la práctica del equipo a través de un video que River Plate compartió en sus redes sociales.

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

Ya había rumores de su salida

Había tensión en el mundo River. El equipo millonario mantiene una seguidilla de malos resultados, lo que ha había hecho que se pusiera en duda la continuidad de Marcelo Gallardo como su director técnico.

Leer también: Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, presentes en Barranquilla para inauguración de Centro de Alojamiento de la FCF

El ‘Muñeco’ dirigió la práctica del cuadro argentino en la tarde de este lunes 23 de febrero, de cara al duelo del jueves ante Banfield. Esto en un principio sugería la continuidad del entrenador, lo cual se terminó anunciando a través de las redes sociales del equipo.

De acuerdo con medios argentinos, Gallardo fue uno de los primeros en llegar a la sede del club, alrededor de las 4 de la tarde. Hay que recordar que el técnico, luego de la derrota del equipo ante Vélez Sarsfield no fue a la rueda de prensa ni envió a ningún vocero.

Además, según TyC Sport, en el entrenamiento se hizo presente el presidente del club Stefano Di Carlo. Esto supuso reuniones o conversaciones con Gallardo.

River Plate pasa por una de sus rachas más críticas al mando de Marcelo Gallardo, con solo cinco victorias en los 20 encuentros más recientes. Por si fuera poco, ahora se lesionaron Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y Franco Armani.

Importante: Medellín vs. Liverpool: el DIM va por el paso a la siguiente ronda de la Copa Libertadores

Antes del partido ante Vélez, Gallardo se había mostrado optimista, confiado en que ese encuentro iba a servir para terminar la mala racha.

“Cuando uno es lógico y sensato tiene la percepción de lo que está pasando, de la realidad. Yo creo que hay que ser conscientes de la situación y después abstenerse de todo eso que pasa. River genera eso. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está, sobre todo cuando no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza quiere decir que no estamos firmes con lo que estamos haciendo, y todos estamos convencidos”, declaró en ese momento.