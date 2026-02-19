La Selección Colombia femenina Sub-20 se medirá este jueves ante Brasil por la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 que se disputa en Paraguay. El compromiso se jugará a las 6:00 p. m. en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa.

El encuentro será determinante para el equipo dirigido por Carlos Paniagua, que viene de caer en su debut ante Ecuador y necesita un resultado positivo para no alejarse de los cuatro cupos directos al Mundial de Polonia, programado para septiembre.

Hora y dónde ver Colombia-Brasil

El partido Colombia-Brasil podrá verse en el país a través de la plataforma digital de Gol Caracol y por Ditu, desde las 6:00 de la tarde.

El duelo corresponde a la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 femenino, torneo que reúne a las seis mejores selecciones del certamen y que otorgará cuatro plazas a la Copa del Mundo.

Para más información sobre el calendario y posiciones, puede consultarse la página oficial de la Conmebol.

Colombia busca recuperar terreno en la tabla

Tras la primera jornada, Brasil y Ecuador lideran el hexagonal con tres puntos, aunque las brasileñas ocupan la primera posición por diferencia de gol. Argentina y Venezuela suman una unidad tras su empate 2-2.

Colombia es quinta sin puntos, mientras que Paraguay cierra la clasificación, también sin unidades.

La derrota ante Ecuador dejó al equipo cafetero con la obligación de reaccionar. Además del resultado adverso, el invicto de Luisa Agudelo en el torneo —que acumulaba 360 minutos sin recibir gol— llegó a su fin.

El cuerpo técnico trabajó en la recuperación física y anímica del plantel, con sesiones en gimnasio y entrenamientos enfocados en corregir errores detectados en el estreno del hexagonal.

El reto ante el favorito

Brasil es considerado uno de los principales candidatos al título. El combinado verdeamarelo es el máximo ganador del Sudamericano Sub-20 femenino, con diez títulos, y ha participado en todas las ediciones del Mundial de la categoría.

Colombia, por su parte, ha disputado tres Copas del Mundo Sub-20 y ha sido subcampeona del Sudamericano en dos oportunidades. En cinco ediciones terminó en el tercer lugar.

En rueda de prensa, el técnico Carlos Paniagua afirmó: “Siempre se trabaja en el tema de la confianza, en que puedan tomar las mejores decisiones en la cancha. En las acciones que generamos de peligro necesitamos más cabeza fría para concretar las oportunidades que tenemos en los juegos y así ganar”.

Lo que viene en el hexagonal

Después del enfrentamiento contra Brasil, Colombia aún deberá medirse ante Paraguay, Venezuela y Argentina.

El torneo finalizará el 28 de febrero. Ese día, Colombia enfrentará a Argentina, mientras que Paraguay jugará contra Ecuador y Brasil cerrará ante Venezuela.

Los cuatro primeros equipos del hexagonal final obtendrán el cupo directo al Mundial Sub-20 de Polonia.