El ATP de Delray Beach es un torneo especial para el noruego Casper Ruud, pues es el primero que afronta siendo padre, luego del nacimiento de su primera hija a finales de enero.

El tenista habló de lo que siente en la cancha, una motivación especial, pues dice que ahora no solo jugará por él, sino por su hija.

“Fue un momento increíblemente emotivo... Creo que lo es para cualquier padre, es un sentimiento increíble y complicado de expresar en palabras”, dijo antes de empezar el torneo, que se juega en Florida, Estados Unidos.

“Me siento muy emocionado. Estamos en el inicio de unos 20 o 25 años de cuidados. Es algo divertido y emocionante. Intentaré convertirlo en motivación, recordando lo lejos que he viajado. Tengo que hacer mi mejor tenis y lograr grandes puntos mientras esté en el torneo”, agregó el jugador de 27 años.

Hay que recordar que, además de empezar este torneo con 27 años, también se recuerda que su padre y entrenador, Christian Ruud, compitió en este mismo evento en 1998, pocos meses antes del nacimiento de Casper.

Su profesión lo obliga a estar de viaje de forma constante y ahora que es padre, Ruud también se refirió a ese tema de estar lejos de la familia.

“Serán viajes duros, porque no será sencillo para ellos venir hasta aquí. Les echaré de menos y sentiré nostalgia... Intentaré dar lo mejor de mí y terminar la gira de cancha dura de forma positiva antes de volver a Europa y comenzar la temporada de tierra batida”, dijo.

De igual forma, añadió que ahora afrontará este y toda su carrera de una manera diferente, con una motivación extra.

“Ese va a ser el objetivo para los próximos meses. Comenzando aquí, para ir después a Acapulco, Indian Wells y Miami. Quiero ganar algunos partidos y ver si puedo jugar por alguien más que por mí mismo“, declaró el actualmente número 13 del mundo.

El segundo cabeza de serie del torneo bromeó sobre su estado físico, asegurando que sus golpes se mantienen firmes pese al nacimiento de su hija y alzarla por varias horas: “No he tenido que forzar mucho mis brazos, no he tenido que sostenerla demasiado por ahora”.