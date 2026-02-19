Se quejó con todo. Como pocas veces se ha visto, Tulio Gómez, máximo accionista del América, estalló contra el arbitraje en el partido que tuvo su equipo ante Junior, este miércoles, en el estadio Romelio Martínez.

El directivo compartió sus sensaciones en un trino y se fue con todo contra Ferney Trujillo y su cuerpo arbitral por jugadas que, para su criterio, no decidió de una buena forma.

Su mayor lamento fue el tiempo de reposición, asegurando que se jugó hasta que los rojiblancos “hicieran el gol” de la victoria.

Hasta que Junior no nos metiera un gol el árbitro no daba por terminado el partido, tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano, que grosería de arbitraje, en la falta que no fué penal el juez de línea corrió como loco a señalar penal, afortunadamente el VAR no… — Tulio A Gómez (@tulioagomez) February 19, 2026

“Hasta que Junior no nos metiera un gol el árbitro no daba por terminado el partido. Tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano, que grosería de arbitraje, en la falta que no fue penal el juez de línea corrió como loco a señalar penal, afortunadamente el VAR no permitió que ese juez de línea nos metiera la mano”, señaló en su cuenta de X.

Estos comentarios de Tulio Gómez han aumentado la polémica que se ha armado alrededor de este compromiso liguero. Aunque hay que decir que el tiempo de adición dado fue el que se perdió y ambos penales también fueron.

De todos modos, está claro que el arbitraje de Ferney Trujillo fue malo de lado y lado y perjudicó de cierto modo a ambos equipos con sus decisiones en el juego.