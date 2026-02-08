Yimmi Chará, mediocampista y capitán de Junior, expresó su satisfacción tras el contundente triunfo 3-0 frente al Chicó FC, en el estadio Romelio Martínez, por la quinta jornada de la Liga I-2026.

“Contento porque el equipo empieza a encontrar su juego. Sabíamos que debíamos tener mucha paciencia con jugadores que no pudimos tener desde principio de año, pero que poco a poco se iban a ir adaptando. Jugadores de muy buen pie. Hoy nos vamos contentos, porque se hizo un muy buen partido”, señaló.

Chará también resaltó la importancia del trabajo en la primera línea de presión, subrayando el aporte de Guillermo Celis y Jesús Rivas en la recuperación del balón. “Yo pienso que son fundamentales (Celis y Rivas). Nosotros venimos haciendo un trabajo de tratar de recuperar el balón lo más rápido posible después que el equipo la pierde. Ellos son los primeros que nos dan esa voz para continuar con esa presión. Entre más cerca ellos estén de nosotros va a ser más fácil para nosotros recuperar el balón”, afirmó.

Sobre la propuesta ofensiva, el mediocampista destacó la inteligencia del plantel y el aporte de jugadores en el tránsito de defensa a ataque. “Pienso que tenemos jugadores muy inteligentes que tienen esa capacidad de jugar rápido a uno o dos toques, y eso facilita mucho ese tránsito que nosotros queremos de defensa a ataque. Muriel es un gran jugador, nos va a dar mucho la mano, sabe manejar el tiempo de juego, sabe manejar los ritmos del partido, y por fuera vamos a tener jugadores —los extremos— que siempre van a intentar romper esa espalda de los rivales”, expresó.

Finalmente, Chará agradeció el acompañamiento de la hinchada en medio de las festividades del Carnaval. “Siempre es bueno contar con ellos. Ver que nos vienen a apoyar es satisfactorio”, concluyó.