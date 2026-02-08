Caimanes de Barranquilla sufrió su primer revés de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 al caer por marcador de 3-2 ante las Águilas Metropolitanas de Panamá, en juego disputado en el estadio Monumental Simón Bolívar, de Caracas, para dejar su marca en 1-1 y jugar para .500 en el campeonato.

El juego ganado fue para el abridor colombiano Luis Escobar, quien lanzó pelota de 6.0 entradas en las que apenas le pegaron tres imparables, le anotaron una carrera, dio tres bases por bolas y ponchó a cinco rivales.

La derrota la cargó el derecho dominicano Moisés Díaz, quien trabajó por espacio de cuatro entradas, donde le pegaron seis hits, le anotaron tres carreras –dos de ellas sucias–, entregó dos tiquetes gratis y abanicó a tres panameños.

El juego salvado fue para Jorge Bautista, quien lanzó la última entrada, ponchó a dos, recibió un imparable y dejó preso en la tercera almohadilla a un rival para rescatar el compromiso y dejar a los panameños con marca de 3-0.

Los saurios se fueron abajo con dos carreras en la parte baja de la segunda entrada y una más en la quinta, en medio de la porosidad de su defensa, que en este juego cometió un error costoso.

Sin embargo, a cuentagotas se lograron poner a tiro del empate, cuando Derwin Pomare sacó roleta para doble play en situación de bases llenas y sin out para empujar desde la tercera la del 3-1.

Ya en el noveno acto, Gabriel Lino despareció la pelota en solitario por el bosque izquierdo en la séptima entrada para apretar el marcador a 3-2, mismo que quedaría así pese al sencillo de Andrés Angulo que logró llegar a tercera en un mal tiro del receptor, pero no encontró quien lo fletara a la registradora para el empate.

Por Caimanes se destacó Gabriel Lino, de 2-1, con un jonrón, una impulsada y una anotada. Carlos Martínez de 4-2, con un doble.

Caimanes se medirá hoy a Curazao por su tercera salida en el campeonato, correspondiente a la cuarta fecha, recordando que tuvo día libre en el segundo día de competencias. El juego se iniciará las 12:30 p. m., hora colombiana.