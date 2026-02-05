Se viene un nuevo reto para su carrera. El colombiano Pablo Sabbag cambiará de equipo en este 2026. El futbolista saldrá del Suwon FC de Corea del Sur, donde tuvo un buen rendimiento.

Leer también: Los Caimanes, por más gloria en la Serie de Las Américas

Ahora jugará en el Al Ahly de Trípoli, de Libia, club al que arribará vendido por dos millones de dólares.

El Deportivo Cali y el Internacional de Bogotá recibirán aproximadamente 200 mil dólares cada uno por esa operación debido a los derechos formativos del jugador atlanticense.

En todo 2025 jugó un total de 36 partidos, marcó 18 goles y dio dos asistencias. Se ganó su lugar en el onceno titular del cuadro surcoreano y por eso se rumoreó fuertemente sobre una posible salida suya a otro equipo.

Leer más: “Este va a ser el año más importante de mi vida”: Juan Pablo Vega

El barranquillero Pablo Sabbag está listo para empezar esta nueva aventura en el fútbol de Libia, donde su equipo actualmente es líder del Grupo 1 con 22 puntos en ocho partidos jugados.