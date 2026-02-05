Otro gol del brasileño Endrick, con cinco tantos en cinco partidos en Francia desde su cesión por parte del Real Madrid, clasificó este miércoles al Olympique de Lyon para los cuartos de final de la Copa del país, de los que fue eliminado el Paris FC, derrotado 2-0 por el Lorient, y a los que sí accedió el Lens, que goleo al Troyes (2-4).

Con 0-0 en el marcador del estado OL de Lyon hasta el minuto 80 frente al Laval, de Ligue 2, en ese momento anotó Endrick la diana de la victoria de su equipo, que logró el 2-0 por medio de Afonso Moreira en los instantes finales para seguir en la Copa de Francia, al igual que el Marsella, el Reims, el Lorient, el Toulouse, el Niza y el Lens.

Este ángulo del nuevo gol de Endrick con el Lyon, es buenísimo 😍😍😍pic.twitter.com/6ciLBE9XY9 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 4, 2026

El Lens, segundo de la tabla liguera, venció por 2-4 al Troyes para seguir el camino que abrió el día anterior el Marsella, mientras que el Toulouse doblegó al Amiens por 1-0, el Niza superó 3-2 al Montpellier y el Lorient derrotó por 2-0 al París FC, que había eliminado en la ronda anterior al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

El cuadro de cuartos de final quedará completo este jueves con el enfrentamiento entre el Mónaco y el Estrasburgo.