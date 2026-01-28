El encuentro entre el Atlético Bucaramanga y el Cúcuta Deportivo terminó en disturbios la tarde del pasado 27 de enero, en el estadio General Santander, en Cúcuta.

Lo que comenzó como una fiesta del fútbol con el clásico del oriente finalizó en tragedia con la muerte de un hincha bumangués, atacado a cuchillo, pese a que por razones de seguridad no se permitió el ingreso de la hinchada visitante.

Los hechos violentos se registraron tanto dentro del estadio como en sus alrededores. De acuerdo con versiones preliminares de asistentes y videos difundidos en redes sociales, al interior del escenario se presentaron enfrentamientos y los primeros reportes indican que cinco personas habrían resultado heridas con arma blanca, y además que un uniformado de la Policía resultó lesionado en una de sus extremidades.

Aunque las confrontaciones habrían comenzado dentro del estadio, tras el pitazo final se extendieron hacia el exterior, generando pánico en la comunidad. Los habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre el hincha herido, y pese a que fue trasladado a un centro médico, el joven habría fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades realizan las respectivas investigaciones y revisan las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer los hechos, e identificar a los responsables.