Atlético Nacional, que hasta ahora había incorporado a Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño y Eduard Bello, estaría cerca de sumar un nuevo refuerzo como lo es Cristian “Chicho” Arango.

Revelan detalles del estado de salud de Michael Schumacher tras 12 años del accidente: “Ya no está en cama”

Fernando Tatis Jr. reforzará el equipazo de República Dominicana en el Clásico Mundial

Disturbios en el partido Bucaramanga-Cúcuta: un policía resultó herido tras el pitazo final

La negociación se confirmó el pasado martes 27 de enero desde Estados Unidos, donde el delantero milita actualmente en San José Earthquakes.

Arango, reconocido hincha del club antioqueño, habría solicitado su salida de la MLS por motivos personales, generando interés inmediato en Nacional. Según informó The Athletic, el equipo colombiano y el club norteamericano habrían llegado a un acuerdo para su traspaso.

El delantero tuvo un desempeño destacado en la última temporada, con 13 goles y tres asistencias en 31 partidos, a pesar de haber firmado recientemente un contrato a largo plazo con San José. El equipo estadounidense, por su parte, estaría cerrando la contratación del delantero alemán Timo Werner como reemplazo.

De concretarse, Atlético Nacional sería el tercer equipo colombiano en la carrera profesional de Arango, quien también ha pasado por Millonarios y Envigado, además de clubes en México, Portugal y España como Pachuca, Benfica, Tondela, Valencia B y Deportivo Aves.

La llegada de “Chicho” reforzaría la delantera del Verde de cara al primer semestre de 2026.