Caimanes de Barranquilla anuncia la llegada de un refuerzo grandesligas para la final, el outfilder colombiano Harold Ramírez quien regresa al roster del equipo para afrontar la serie de campeonato.

Ramírez, tres veces campeón de la liga con los saurios y pieza vital del campeonato de la Serie del Caribe en el 2022, llegará esta semana y estará activo desde el martes para el primer juego del playoff.

Esta temporada, actuando en los Tecos de México, el ‘Pitbull’ bateó para promedio de .359 con OBP de .412 y SLG de .496, producto de 142 hits (21 dobles, 3 triples y 9 jonrones) en 395 turnos al bate, a lo largo de 93 juegos, donde negoció 28 bases por bolas y solo se ponchó en 35 oportunidades.

Con esta adición a su roster, la gerencia encabezada por José Mosquera Crissón y Hamilson Sarabia, suman mucha experiencia internacional de Grandes Ligas para la final, teniendo en cuenta que en el roster hay nombres con paso brillante por la Gran Carpa como el capitán Dilson Herrera, así como Nabil Crismatt, Jair Camargo, Jordan Díaz, Gustavo Campero, Jhon Romero, el dominicano Magneuris Sierra y los venezolanos Juniel Querecuto y Henderson Álvarez.

De todo ese talento podrán disfrutar los fanáticos para los dos juegos de la final, adquiriendo sus entradas a través de los diferentes canales de atención y ventas de la empresa Tu Boleta.