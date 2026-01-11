La serie final de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano 2025-2026 entre Caimanes de Barranquilla y Tigres comenzará este martes en el estadio Édgar Rentería, y la novena currambera ya puso a disposición del público la boletería para los dos primeros juegos de la confrontación. La organización anunció los precios oficiales y la apertura de nuevas zonas, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a los aficionados en esta instancia decisiva del campeonato.

De acuerdo con la gerencia de Operaciones y Eventos, la venta de entradas se realizará a través de los canales de la empresa TuBoleta y “mantiene una estructura de precios acorde con la calidad del espectáculo”. El gerente del área, Farid Pájaro, confirmó que los abonados de la temporada regular conservarán beneficios especiales, especialmente en la localidad VIP, donde tendrán su silla reservada para las finales con un valor preferencial de 23.000 pesos.

La boletería general tendrá un costo de 23.000 pesos. Las zonas Dugout, tanto de Caimanes como de los visitantes, correspondientes a las dos primeras filas detrás de cada dogout, estarán disponibles por 28.000 pesos.

Para quienes buscan una experiencia más cercana a la acción, la organización habilitó las zonas Vip Premium junto a ambos dogouts, cerca del home plate, con un valor de 38.000 pesos y cupo limitado a 25 asientos por sector. Adicionalmente, la zona Vip tradicional, correspondiente a las siete primeras filas detrás del home plate, tendrá un precio de 33.000 pesos.

En el tercer nivel del estadio, las terrazas de primera y tercera base se ofrecerán como sectores exclusivos, con una “visual privilegiada y un ambiente especial”, cada una con un costo de 40.000 pesos.

Con esta oferta de localidades, Caimanes espera un estadio lleno para el arranque de la final frente a Tigres, en una serie que promete emociones y que marcará el cierre de la temporada del béisbol profesional colombiano.