Lo que comenzó como una fiesta en el estadio 11 de Noviembre–Abel Leal terminó convertido en una noche de frustración para la afición cartagenera. En un cierre cargado de dramatismo, disputado, los Caimanes de Barranquilla protagonizaron una remontada memorable y derrotaron 7-6 a los Tigres de Cartagena, en una nueva edición del clásico del béisbol profesional colombiano.

Los Saurios supieron resistir durante gran parte del encuentro el dominio de los locales, que llegaron a tener una ventaja de dos carreras y controlaron el juego hasta la séptima entrada. Sin embargo, en los episodios finales, la visita apeló a su experiencia y oportunismo ofensivo para darle la vuelta al marcador, silenciando a un estadio repleto que ya celebraba una victoria que parecía cercana.

El despertar ofensivo de los visitantes encontró a unos Tigres sin respuesta en los momentos decisivos. La falta de efectividad en instancias clave terminó pasando factura al equipo dirigido por Néder Horta, que dejó escapar una oportunidad inmejorable de asegurar su clasificación ante su público.

Con este resultado, el panorama se complica para la novena cartagenera, que ahora deberá jugar hoy en Barranquilla con la obligación de ganar para seguir con vida en la lucha por un cupo en la gran final. No obstante, una eventual derrota de Vaqueros frente a Toros también mantendría abiertas las posibilidades para Tigres.

La definición continuará este sábado, a partir de las 5 p.m., con los enfrentamientos Caimanes vs. Tigres y Vaqueros vs. Toros, en una jornada que promete emociones fuertes y marcará el destino de los aspirantes al título del béisbol profesional colombiano.