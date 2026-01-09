Caimanes de Barranquilla venció la noche de este jueves a Tigres de Cartagena en un espectacular juego desarrollado en el estadio Édgar Rentería, por pizarra de 6-5 que se definió con jugada de quieto en el plato en la sexta entrada.

Con el triunfo Caimanes llegó a 18-10 y se hace completamente inalcanzable para sus perseguidores, Tigres y Vaqueros que ahora sostendrán la lucha por llegar al segundo puesto y pasar a la final.

La victoria de la acreditó como relevo el venezolano Emilker Guzmán quien trabajó 1.2 en los que le dieron solo un hit y concedió una base por bolas.

La derrota la cargó Álvaro Seijas, quien en 0.2 tercios de entrada le fabricaron tres carreras con dos imparables, recetando apenas un ponche.

El juego salvado fue para el debutante Pedro García quien retiró en orden a los tres bateadores que encaró, terminando el juego con un ponche.

Caimanes dio vuelta a un juego que tenía en contra fabricando tres carreras en el sexto capítulo y de ahí en adelante conducido por sus relevos.

El debutante grandesligas Magneuris Sierra trajo a la registradora a Kelvin Melean que estaba anclado a la tercera para poner el juego por una.

Acto seguido Carlos Arroyo empató el partido a cinco trayendo hasta la registradora a Sierra, quien en un acto de atrevimiento se deslizó con las piernas por delante para ganarle el pulso al receptor Daniel Vellojín, en una cerrada en el homenaje.

El 6-5 definitivo fue impulsado por Dilson Herrera que dio un contundente hit a la derecha para fletar a Arroyo desde la intermedia.

Por los reptile se destacó Carlos Arroyo de 5-3 con un doble, tres empujadas y una anotada.

Caimanes regresará a la acción este viernes ante el mismo rival en el estadio Once de Noviembre de la ciudad heroica.