Vaqueros consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse 7-3 sobre Caimanes de Barranquilla en un atractivo encuentro de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, disputado en el estadio Édgar Rentería.

Con una ofensiva oportuna y un manejo inteligente del juego, la novena visitante supo construir una ventaja temprana y administrarla hasta el último out.

El conjunto de Vaqueros abrió el marcador en la tercera entrada con la anotación de Bryant Flete, quien llegó al plato tras un rodado para doble play de Wilkerman García. En ese mismo episodio, un sencillo de Andrés Angulo impulsó a José Ramos y Gustavo Campero, ampliando la ventaja a 3-0 y marcando el rumbo inicial del compromiso.

Luego de cinco entradas completas, Vaqueros mantenía el control del encuentro y volvió a golpear en la sexta entrada, cuando Johan López conectó un doble productor que permitió las anotaciones de Derwin Pomare y Kevin Maitán, colocando el marcador 5-0 a favor de la visita.

Caimanes reaccionó en la parte baja del sexto episodio con un cuadrangular de tres carreras de Shalin Polanco, que recortó la diferencia y devolvió la emoción al juego. Sin embargo, la respuesta de Vaqueros fue inmediata en la séptima entrada, cuando un rodado para doble play de Derwin Pomare permitió la anotación de Gustavo Campero, restableciendo la ventaja y poniendo el juego 6-3.

La ofensiva visitante volvió a hacerse presente en la octava entrada con un rodado para jugada de selección de Wilkerman García, que facilitó la anotación de Johan López y selló el marcador definitivo de 7-3.

Con este triunfo, Vaqueros reafirmó su buen momento en la recta final de la fase regular, mostrando efectividad en los momentos clave y manteniendo vivas sus opciones de clasificación, al ubicarse en la tercera posición de la tabla, muy cerca de Tigres. Por su parte, pese a la derrota, Caimanes de Barranquilla continúa como líder del campeonato y ya tiene asegurado su cupo en las finales.