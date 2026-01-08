Millonarios confirmó el pasado miércoles 8 de enero el regreso de Radamel Falcao García, quien volverá a vestir la camiseta azul después de medio año de inactividad.

Para el histórico delantero de la Selección Colombia, este regreso representa el cierre de su carrera profesional en el club de sus amores. El atacante afrontará lo que muchos ya consideran su “último baile” en el fútbol colombiano.

Con esto Falcao se convierte en la sexta incorporación de Millonarios para la temporada, sumándose a una lista que ya incluye a: Carlos Darwin Quintero,Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo y Rodrigo Ureña.

X @MillosFCoficial Radamel Falcao regresa a Millonarios y revive la ilusión azul con “El Último Baile”

El club aún mantiene abierta la posibilidad de sumar a Rodrigo Contreras como último refuerzo. Cabe recordar que el Tigre ya había tenido un primer ciclo con el equipo azul en los torneos 2024-II y 2025-I.

El valor de mercado actual de Falcao

Según el portal especializado Transfermarkt, Radamel Falcao tiene actualmente una cotización de 100.000 euros, cifra que se mantiene desde la última actualización realizada en octubre de 2025.

Su valor ha disminuido de forma progresiva con el paso de los años. A mediados de 2024, antes de firmar por primera vez con Millonarios, estaba tasado en 800.000 euros. Su pico histórico lo alcanzó en 2013, cuando defendía los colores del Atlético de Madrid y su precio llegó a los 60 millones de euros.