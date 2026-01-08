Steph Curry ganó este miércoles el duelo contra los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, el francés Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs opacaron el recital del esloveno Luka Doncic, mientras que los Orlando Magic y los Toronto Raptors firmaron dos espectaculares victorias sobre la bocina en la jornada de este miércoles en la NBA.

Curry selló 31 puntos, siete rebotes y siete asistencias en el 120-113 de los Warriors en el Chase Center ante unos Bucks heridos, que en este momento se encuentran fuera de los puestos de playoffs en el Este.

Antetokounmpo sigue sin encontrar apoyo y sus 34 puntos (15 de 22 en tiros de campo), diez rebotes y cinco asistencias no fueron suficientes para evitar un nuevo revés de su equipo.

También en el noroeste de Estados Unidos, los Portland Trail Blazers se impusieron por 103-102 a los Houston Rockets con 41 puntos de Deni Avdija. Kevin Durant anotó 37 para los texanos.

Los Rockets tuvieron el balón de la victoria, pero el ‘tap-in’ de Tari Eason tras un fallo de Durant llegó cuando el cronómetro ya estaba en cero.

Doncic, recital sin premio

El triple doble de 38 puntos, diez rebotes y diez asistencias de Luka Doncic no les bastó a los Lakers para imponerse a los San Antonio Spurs, en una noche en la que los angelinos no contaron con LeBron James por gestión de energías.

Los Lakers, que afrontaban su segundo partido en días consecutivos, al igual que los Spurs, se rindieron ante el juego grupal de los texanos, en los que Keldon Johnson firmó 27 puntos y Wembanyama consiguió 16 puntos y catorce rebotes saliendo del banquillo.

Los Spurs son segundos en el Oeste, detrás de unos Thunder que triunfaron por 129-125 a los Utah Jazz, rescatados por Shai Gilgeus Alexander con una canasta decisiva para llevar el partido a la prórroga.

SGA selló un partido de 46 puntos para OKC, que luce un balance de 31-7.

En el Este mandan los Detroit Pistons, que ganaron con autoridad a los Chicago Bulls (108-93) para incrementar su balance a 28-9 y defenderse de la presión de los New York Knicks.

El equipo de Mike Brown ganó 123-111 en el Madison Square Garden contra Los Ángeles Clippers, con 26 puntos de Jalen Brunson y 20 puntos y once rebotes del dominicano Karl Anthony Towns, para cortar su racha de cuatro derrotas seguidas.

En los Clippers, Kawhi Leonard metió 25 puntos, James Harden aportó 23 e Ivica Zubac logró un doble doble de 22 puntos y once rebotes.

Derrotas para Hugo González, Jordi Fernández y Aldama

Paolo Banchero conectó el triple ganador sobre la bocina de la prórroga en el 104-103 conseguido por los Orlando Magic en el campo de los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

Banchero culminó, con la ayuda del tablero, un partido de 30 puntos y catorce rebotes que entregó a los Magic su vigésima primera victoria de la temporada. Los Nets de Jordi Fernández perdieron su cuarto partido en los últimos cinco y siguen hundidos en la antepenúltima plaza del Este (11-23).

La jugada de Banchero no fue la única sobre la bocina en la noche NBA. Los Toronto Raptors ganaron por 97-96 a los Charlotte Hornets con un gran triple final de Immanuel Quickley, después de que LaMelo Ball diera ventaja a los locales con 1.4 segundos en el cronómetro.

El equipo de Fernández es el peor de la NBA en casa con solo cinco triunfos, empatado con los Indiana Pacers y los Sacramento Kings.

También vivió una noche complicada el español Santi Aldama con los Memphis Grizzlies, doblegados 117-98 en casa por los Phoenix Suns. Dillon Brooks lideró con 21 puntos a un grupo de seis jugadores con dobles dígitos para los Suns.

Aldama aportó siete puntos y tres rebotes en 23 minutos en pista saliendo del banquillo.

Trae Young se despide en pleno partido

La noche NBA también estuvo marcada por la primera gran operación de mercado del nuevo año, el traspaso de Trae Young a los Wizards a cambio de CJ McCollum.

Young, que estuvo en el banquillo de los Hawks en el partido ganado 117-100 contra los New Orleans Pelicans, se enteró del cierre de la operación en pleno desarrollo del encuentro.

Las cámaras mostraron como el líder de los Hawks se despedía de sus compañeros con una sonrisa y regresaba a los vestuarios antes del final del duelo.