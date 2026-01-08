Todo está listo para que en la tarde de este jueves 8 de enero se viva otro derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, esta vez por la Supercopa de España 2025/2026. Se trata del partido que definirá el rival del Barcelona en la final de la competición.

Este encuentro se disputará en territorio neutral, en el Estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudita, escenario habitual de la Supercopa en los últimos años.

El partido está programado para iniciar a las 2:00 p.m., hora de Colombia.

Por parte del Real Madrid, viene de vencer al Betis por LaLiga, por 5-1, su cuarta victoria consecutiva en todas las competencias que disputa. Para este duelo no contará con Kylian Mbappé, una baja sensible teniendo en cuenta que es la máxima estrella del conjunto blanco.

Del otro lado, el Atlético viene de empatar 1-1 con el Real Sociedad en LaLiga, donde es cuarto en la tabla. El equipo de Diego Simeone ha perdido terreno en la clasificación del torneo local, pero ha logrado resultados importantes en la Liga de Campeones.

El último enfrentamiento entre el Madrid y el Atlético fue el 27 de septiembre de 2025, por la fecha 7 de LaLiga. En esa ocasión el cuadro colchonero se impuso con marcador de 5-2 en el Estadio Metropolitano.

Por dónde ver el derbi madrileño en Colombia

Para los seguidores del fútbol español en Colombia hay una buena noticia, el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid se podrá ver en vivo por una señal colombiana.

El encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid se podrá seguir en vivo por Win Sports+.