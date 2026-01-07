En expectativa tiene Millonarios a sus hinchas con el esperado regreso de Radamel Falcao García al equipo capitalino.

Y es que muy temprano este miércoles 7 de enero ‘El Embajador’ a través de su cuenta en X, ha estado enviando mensajes para generar expectativas sobre la llegada de ‘El Tigre’.

‘The Last Dance’ y ‘El 9 a las 9’, son los mensajes que los hinchas y los medios deportivos aseguran es la esperada noticia que Falcao vuelve a jugar con ‘Millos’.

Con el regreso de ‘El Tigre’, el delantero samario iniciará su tercera etapa con el conjunto albiazul, una historia marcada por goles, liderazgo y el anhelo de conquistar el título que se le ha escapado en sus anteriores ciclos.

Como su mensaje lo dice ‘El 9 a las 9’ se espera que a las 9 de la mañana sea presentado oficialmente por el equipo en sus redes sociales.

Así le fue a Falcao en sus dos etapas con Millonarios

Antes de este nuevo regreso, Falcao disputó 29 partidos oficiales con Millonarios, en los que logró 11 anotaciones. En ambas campañas el equipo estuvo cerca de disputar la final de la Liga BetPlay, pero terminó segundo en los cuadrangulares semifinales.

Su primer gol con el club llegó el 1 de septiembre de 2024 frente a Patriotas, en un partido jugado en Villavicencio. Meses después, el 14 de noviembre del mismo año, volvió a marcar ante Boyacá Chicó, gol con el que se convirtió en ese momento en el máximo goleador colombiano de la historia.

¿Cuándo podrá jugar Falcao nuevamente?

Radamel Falcao no estará disponible desde la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026. El atacante deberá cumplir una sanción de cuatro partidos impuesta por la Dimayor, derivada de hechos ocurridos al cierre de su etapa anterior.

El samario es considerado uno de los futbolistas más importantes que ha dado Colombia. Debutó profesionalmente en River Plate, donde se consolidó como figura antes de dar el salto a Europa.

En el Porto, escribió una de las páginas más brillantes de su carrera al ganar siete títulos, incluida la Europa League 2010/2011, torneo en el que fue goleador con 17 tantos. Posteriormente, brilló con el Atlético de Madrid, equipo con el que conquistó una nueva Europa League y la Supercopa de la UEFA, además de integrar el FIFA/FIFPro World XI 2012 junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Por ahora, el equipo se dirige a Argentina a jugar amistosos internacionales con River Plate y Boca Juniors.