Santi Aldama firmó un tapón salvador que dio a los Memphis Grizzlies la victoria sobre los San Antonio Spurs, Luka Doncic y LeBron James anotaron 30 puntos cada uno en la victoria de los Lakers sobre los New Orleans Pelicans, y los Indiana Pacers encadenaron su decimotercera derrota consecutiva, la peor racha de su historia.

De’Aaron Fox, un especialista en canastas ganadoras, asumió el último ataque de los Spurs, que solo necesitaban dos puntos para llevarse el partido.

Penetró en la pintura y, a falta de cinco segundos, lanzó un tiro que apenas recorrió unos centímetros antes de encontrarse con la mano de Aldama. Cam Spencer atrapó el rebote y alejó el balón de la canasta de Memphis para agotar el tiempo.

Los Grizzlies (16-20) se llevaron así un sufrido triunfo por 106-105 frente a los Spurs (25-11), que recuperaron al francés Victor Wembanyama, suplente tras perderse los dos últimos partidos por una hiperextensión en la rodilla, y que terminó con 30 puntos.

Aldama, que fue suplente, terminó el partido con 10 puntos y 9 rebotes, además de dos asistencias y dos tapones.

La peor racha de Indiana

Los Pacers, que hace unos meses llegaron a rozar el anillo de la NBA en el séptimo partido de las Finales, son hoy el peor equipo de la liga, con un balance de 6-31.

Este martes encadenaron su decimotercera derrota consecutiva, la peor racha en la historia de la franquicia, al caer por 116-120 frente a los Cleveland Cavaliers (21-17).

Al iniciar el último cuarto, los Pacers ganaban de nueve, pero Cleveland le dio la vuelta con un parcial de 7-23 en algo más de seis minutos.

Darius Garland metió 14 de sus 29 puntos en este último cuarto. Evan Mobley contribuyó con 20, Jarrett Allen con 19 puntos y 12 rebotes y Sam Merrill con otros 19 puntos. Pascal Siakam anotó 22 para Indiana.

LeBron y Doncic cargan con los Lakers

Doncic terminó con 30 puntos y 10 asistencias, mientras que James firmó 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Además, Deandre Ayton añadió 18 puntos y 11 rebotes al computo de los Lakers.

Como los Pacers, los Pelicans (8-30) tenían una margen de 9 puntos a poco menos de dos minutos del final del tercer cuarto, pero vieron como los Lakers (23-11) le daban la vuelta al marcador con un 17-32 en el último parcial.

El resultado final fue de 103-111 para los Lakers.

James y Doncic, con 18 puntos entre los dos en ese último cuarto, cargaron el peso del triunfo de Los Angeles. Trey Murphy III metió 42 puntos para los Pelicans, un récord personal que sirvió de poco.

El triunfo en Nueva Orleans es el tercero seguido de los Lakers y supone un respiro para JJ Redick, quien en Navidad había lanzado un toque de atención a sus jugadores por la falta de implicación e intensidad sobre la cancha.

En el resto de partidos, los Minnesota Timberwolves derrotaron a los Miami Heat por 122-94 con 26 puntos de Anthony Edwards.

Y los Wizards vencieron 120-112 a los Orlando Magic tras frustrar la remontada visitante, que recortó de 26 (89-63) a 2 (107-105) el margen de Washington en los minutos finales. Los Wizards han ganado seis de sus últimos diez partidos.