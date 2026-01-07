Caimanes de Barranquilla perdió en un apasionante juego ante los Vaqueros de Montería por pizarra de 7-4 en el estadio Édgar Rentería, en un compromiso que se definió en los estertores.

El juego ganador correspondió a Emerson Martínez, mientras que la derrota la cargó Anthony Vizcaya. El juego salvado correspondió a Maickol Guape.

Con el juego igualado a cuatro, los visitantes lograron ligar para fabricar tres carreras que sentenciaron las acciones.

Por Caimanes se destacó Juan Fernán de 5-2 con un doble y una empujada.

Caimanes regresará a la acción este miércoles ante el mismo rival en el estadio Édgar Rentería.