El arquero uruguayo Mauro Silveira se unió este lunes a los primeros trabajos con Junior de cara al segundo semestre del año, una etapa que afronta con la satisfacción de haber sido campeón en su primer semestre con el club, siendo una de las piezas clave en la consecución de la más reciente estrella rojiblanca.

De regreso a Barranquilla, el guardameta manifestó su entusiasmo por retomar la competencia y reencontrarse con el entorno del equipo: “Impecable, ya estaba extrañando estar acá en la ciudad”.

Con la mirada puesta en los retos que se avecinan, Silveira fue claro al señalar que la ambición del club se mantiene intacta tanto en el plano local como internacional.

“Lo principal ahora es el arranque del año frente a Santa Fe (disputa de la Superliga)”, dice el arquero uruguayo Mauro Silveira al llegar a la sede administrativa de Junior para empezar la pretemporada presentando los exámenes médicos. pic.twitter.com/5Aqha3WnRo — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 5, 2026

“Como siempre acá en Junior es pelear por los títulos y hacer un buen papel en Copa Libertadores. Pero lo primordial ahora es poder lograr la Superliga ante Santa Fe”, afirmó, dejando en evidencia que el primer objetivo inmediato del semestre ya está claramente definido dentro del grupo.

Al ser consultado sobre si la obtención del título incrementa la presión para lo que viene, el arquero sostuvo que la exigencia es una constante en la institución.

“La exigencia no aumenta por ser campeones, porque este club siempre tiene la obligación de ganar títulos, así que la exigencia este semestre es la misma, pero ahora con la Copa Libertadores de por medio”, concluyó, reafirmando el compromiso del plantel con la responsabilidad histórica que implica vestir la camiseta de Junior.