Caimanes de Barranquilla cortó la racha de dos derrotas seguidas, con una contundente victoria ante los Toros de Sincelejo por marcador de 15-0, en juego disputado este sábado en el estadio Édgar Rentería.

Con esto, Caimanes llegó a marca de 15-5 para confirmarse en el primer puesto del torneo, por encima de Tigres (a 5.5 juegos), Vaqueros (7.0) y los ahora coleros Toros (7.5).

El juego ganado correspondió a José Salvador. Y es que el derecho dominicano tuvo una gran salida, al cubrir ruta de 5.0 entradas, donde ponchó a tres rivales, dio tres bases por bolas y no permitió carreras.

Además contó con los eficientes relevos de Miguel Marrugo, Yeury Gervacio y José Pinto para mantener el cero en la pizarra.

De otro lado, la derrota correspondió a Elvis García, quien en 2.1 de entradas le anotaron seis carreras, una de ellas sucia. Ponchó a cuatro rivales y entregó 4 bases por bolas.

Caimanes tuvo un rally demoledor en la tercera entrada, donde fabricó ocho carreras que dejaron sin oportunidad de reaccionar a los astados.

Anotó dos más en la sexta y dejó caer un racimo de cinco rayitas en la séptima para el lapidario resultado.

Por Caimanes se destacó Jesús Marriaga, de 4-3, con un doble, cinco empujadas y una anotada.

Juan Fernández de 4-3, con una impulsada y dos anotadas.

Caimanes regresará a la acción este domingo a las 4:00 de la tarde en el estadio Édgar Rentería ante el mismo rival.