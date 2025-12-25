Los Caimanes tienen los dientes afilados y están mordiendo victorias en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, pero este equipo nunca se conforma, jamás se duerme en los laureles. Siempre está pensando en mejorar y en brindarle algo más a su fanaticada.

Por eso el martes pasado, en el duelo frente a los Tigres en Cartagena, debutó en el montículo Víctor Vargas, lanzador que ya ha sido campeón con esta divisa y figura de la selección Colombia que ganó la medalla de oro en el Premundial Sub-23 y en los Juegos Panamericanos.

Y este viernes, como regalo navideño de los saurios a su fanaticada, debutará nada más y nada menos que el grandesligas barranquillero Nabil Crismatt Abuchaibe, en el juego contra los Toros de Sincelejo, a partir de las 7 p. m., en el estadio Édgar Rentería.

Crismatt Abuchaibe, homenajeado recientemente en la Asamblea del Atlántico por su disciplina, pasión, logros deportivos y por convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones del Departamento, jugará por segunda vez en el torneo colombiano después de su paso por los Gigantes de Barranquilla hace unos años.

“De verdad que es un orgullo. Estoy muy feliz y agradecido con la organización de los Caimanes por hacer esto posible. Ojalá la gente nos pueda acompañar masivamente, que podamos llenar el estadio ese día y disfrutar de un gran espectáculo”, declaró Nabil después de su primer entrenamiento, el lunes pasado en la tarde.

“Es algo muy especial. La primera vez que lancé aquí fue hace algunos años, cuando estaba con los Gigantes, y desde entonces no había tenido la oportunidad de regresar. Estoy súper contento, siento que esto era algo que quería hace rato en mi carrera. Gracias a la organización por darme esta oportunidad, ahora esperemos que todo salga bien”, añadió.

El serpentinero currambero tiene claro que arriba al equipo más ganador de la pelota caliente colombiana, actual campeón, que no se conforma con otra cosas distinta al título.

“Eso es lo que buscamos: competir y ganar. El equipo viene con un gran ritmo y uno quiere entrar en esa misma línea. Lo importante es aportar para que ese día sea exitoso”, señaló el pelotero de 30 años de edad.

“El grupo me ha recibido muy bien. Estoy esperando que ya estemos todos completos. La idea es recuperarme bien, que el 26 estemos todos unidos y podamos buscar la victoria ese día”, agregó.

Normalmente, después de culminar su temporada en Grandes Ligas o Triple A, Crismatt Abuchaibe se desplaza a República Dominicana para participar en la exigente Liga Invernal de ese país, pero esta vez tomó otra decisión.

“Este año no estaba jugando pelota de invierno, me estaba dedicando más a mi cuerpo, a profesionalizarme aún más, porque hacía rato no tenía la oportunidad de parar y tomar un receso. Pero ya es hora de volver al trabajo. Lo había comentado, pero no pensé que se haría realidad. Hablando con Jimmy (Del Valle, mánager)y con José (Mosquera, gerente), se pudo concretar este día, y gracias a Dios podremos ejecutarlo”, comentó el beisbolista.

En una campaña en Grandes Ligas 2025 con algo de inestabilidad, a pesar de sus buenas actuaciones, Crismatt Abuchaibe terminó participando en ocho juegos con los Diamondbacks de Arizona, 14 entradas lanzadas, con una efectividad de 3.71.

Por ese empeño y la experiencia que ha adquirido, Nabil sigue siendo apetecido por varios equipos.

“Fue una temporada muy positiva, saludable, gracias a Dios, tanto en Ligas Menores como en Grandes Ligas. Logré lo que estaba buscando y ahora mismo estoy en una muy buena posición. Pronto sabré una buena noticia sobre dónde estaré el próximo año. Posiblemente puede ser Arizona, pero gracias a Dios tengo varias opciones y estoy analizando cuál será la mejor para mí”.

Mientras se resuelve su futuro, Nabil reconoce perfectamente la necesidad de exigirse y entrenarse al máximo para cumplir con otras metas que se ha trazado como su participación con la selección Colombia que jugará el Clásico Mundial.

“Claro, estoy en plena preparación para el Clásico Mundial y buscando la mejor versión de mí para el próximo año”, admitió el pitcher.

“Tenemos muchísimo talento. El Clásico Mundial es una gran vitrina para todos los peloteros colombianos. Solo necesitamos más apoyo: que la gente siga creyendo en el béisbol, que venga al estadio, que nos acompañe. Con el respaldo de todos y la preparación que tenemos, podemos lograr cosas importantes”, puntualizó.