Hablar de René Higuita es referirse a una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol colombiano.
Teo, a un título de igualar a Viera como el más ganador en Junior
“La Fórmula Uno quiere a Barranquilla porque quiere una carrera del Caribe”: Juan Pablo Montoya
Mauro Silveira aumenta el legado uruguayo en la portería de Junior
Su estilo irreverente, su juego con los pies y sus atajadas poco convencionales lo convirtieron en un arquero que rompió moldes y dejó huella a nivel mundial.
Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue la ejecución del llamado ‘escorpión’, una maniobra que cambió la forma de entender el arco y que quedó inmortalizada el 6 de septiembre de 1995 en el estadio de Wembley. Tres décadas después, esa jugada volvió a cobrar vida.
El pasado sábado durante el encuentro de exhibición “Capitanes Legendarios”, organizado en Cali como homenaje a Mario Alberto Yepes, Higuita sorprendió nuevamente al público al repetir la histórica acción. El escenario fue el estadio Pascual Guerrero, que estalló en aplausos al ver cómo el exguardameta despejaba el balón con los talones en una acción tan innecesaria como magistral.
La jugada ocurrió alrededor del minuto 30 del primer tiempo, tras un centro preciso que le permitió a Higuita ejecutar la pirueta con total control del tiempo y el espacio, pese a que tenía opciones más convencionales para intervenir.
El momento no solo levantó a los asistentes de sus asientos, sino que también se hizo viral en redes sociales. Desde la transmisión oficial, la emoción fue evidente, y uno de los comentarios más destacados vino de Faryd Mondragón, quien no dudó en resaltar la importancia del ‘Loco’ en la evolución del puesto de arquero.
La despedida de Mario Alberto Yepes
El evento también marcó la despedida definitiva de Mario Alberto Yepes, uno de los capitanes más emblemáticos de la Selección Colombia, quien eligió su ciudad natal para cerrar su carrera deportiva. El homenaje reunió a grandes figuras del fútbol nacional e internacional en un duelo que terminó empatado 5-5.
En el terreno de juego se vieron caras históricas como Radamel Falcao García, Faustino Asprilla, Iván Ramiro Córdoba, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y Juan Pablo Ángel, así como invitados internacionales de la talla de David Trezeguet y Javier Saviola.