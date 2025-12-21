Hablar de René Higuita es referirse a una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol colombiano.

Teo, a un título de igualar a Viera como el más ganador en Junior

“La Fórmula Uno quiere a Barranquilla porque quiere una carrera del Caribe”: Juan Pablo Montoya

Mauro Silveira aumenta el legado uruguayo en la portería de Junior

Su estilo irreverente, su juego con los pies y sus atajadas poco convencionales lo convirtieron en un arquero que rompió moldes y dejó huella a nivel mundial.

Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue la ejecución del llamado ‘escorpión’, una maniobra que cambió la forma de entender el arco y que quedó inmortalizada el 6 de septiembre de 1995 en el estadio de Wembley. Tres décadas después, esa jugada volvió a cobrar vida.

Captura de pantalla René Higuita hizo el 'Escorpión'

El pasado sábado durante el encuentro de exhibición “Capitanes Legendarios”, organizado en Cali como homenaje a Mario Alberto Yepes, Higuita sorprendió nuevamente al público al repetir la histórica acción. El escenario fue el estadio Pascual Guerrero, que estalló en aplausos al ver cómo el exguardameta despejaba el balón con los talones en una acción tan innecesaria como magistral.

La jugada ocurrió alrededor del minuto 30 del primer tiempo, tras un centro preciso que le permitió a Higuita ejecutar la pirueta con total control del tiempo y el espacio, pese a que tenía opciones más convencionales para intervenir.

¡APARECIÓ EL ESCORPIÓN!



Con ustedes: René Higuita



▶️ Mira "Capitanes Legendarios" en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/krm0RZ7Kqo — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 20, 2025

El momento no solo levantó a los asistentes de sus asientos, sino que también se hizo viral en redes sociales. Desde la transmisión oficial, la emoción fue evidente, y uno de los comentarios más destacados vino de Faryd Mondragón, quien no dudó en resaltar la importancia del ‘Loco’ en la evolución del puesto de arquero.

La despedida de Mario Alberto Yepes

El evento también marcó la despedida definitiva de Mario Alberto Yepes, uno de los capitanes más emblemáticos de la Selección Colombia, quien eligió su ciudad natal para cerrar su carrera deportiva. El homenaje reunió a grandes figuras del fútbol nacional e internacional en un duelo que terminó empatado 5-5.

¡Se viene este partidazo!



CAPITANES LEGENDARIOS: El partido despedida de Mario Yepes



¡No te pierdas a la cantidad de figuras que lo acompañan!



▶️ Mira "Capitanes Legendarios" en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/jYWgQShFJ7 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 20, 2025

En el terreno de juego se vieron caras históricas como Radamel Falcao García, Faustino Asprilla, Iván Ramiro Córdoba, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y Juan Pablo Ángel, así como invitados internacionales de la talla de David Trezeguet y Javier Saviola.