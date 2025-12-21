En Junior los títulos no son solo trofeos: son capítulos que llevan nombres propios. Hoy, tras la obtención de la undécima estrella, uno de esos nombres vuelve a caminar en el centro de la escena con la naturalidad de quien nunca se fue del todo: Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio.

El delantero barranquillero (40 años), ídolo, símbolo y referente rojiblanco, está a un paso de inscribir su nombre junto al del uruguayo Sebastián Viera y el del barranquillero José Luis Chunga —este último con mucho menos protagonismo en cancha, porque era arquero suplente— como los jugadores más ganadores en la historia de Junior, ambos con siete trofeos (ver infografía).

Con seis títulos en su palmarés rojiblanco (Copa 2017, Liga-II 2018, Superliga 2019, Liga-I 2019, Superliga 2020, Liga II-2025), Teo comparte el segundo escalón del ranking con el barranquillero Luis Narváez, un volante silencioso y constante que construyó su legado desde la regularidad y el sacrificio, y con otro jugador que tuvo menos protagonismo, pero que hizo parte de nóminas campeonas, como el lateral Jesús David Murillo.

La historia, caprichosa y generosa a la vez, le ofrece a Teófilo una posibilidad cargada de simbolismo: igualar la marca de Viera y Chunga el próximo mes enero, cuando Junior dispute el título de la Superliga frente a Santa Fe (torneo que enfrenta a los dos campeones de Liga en 2025). De lograrlo, no sería un título más. Sería el cierre de un círculo, la confirmación de que su relación con el club nunca dependió solo del talento, sino de una conexión visceral con la camiseta, con la tribuna, con la ciudad que lo vio nacer y volver una y otra vez.

En ese mismo relato de ganadores aparecen otros nombres que ayudaron a construir la grandeza Junior. Con cinco títulos se encuentran jugadores que han dejado huella como Gabriel Fuentes, James Sánchez, Marlon Piedrahíta y Luis Carlos Ruiz. Así como Jefferson Gómez, que también suma cinco trofeos, aunque con menos protagonismo que los otros cuatro.

Y más atrás siguen Luis Díaz, Víctor Cantillo, Vladimir Hernández, Rafael Pérez, Sebastián Hernández, Willer Ditta, Leonardo Pico, Fredy Hinestroza, Germán Gutiérrez, Léiner Escalante, Daniel Moreno y Michael Rangel que suman cuatro títulos en su palmarés rojiblanco.

Pero el foco vuelve, inevitablemente, a Teófilo Gutiérrez. Porque su historia con Junior no se mide solo en estadísticas, sino en regresos, en goles gritados con rabia, en noches donde el fútbol parecía un acto de fe. Si en enero de 2026 Teo levanta el trofeo de la Superliga, no solo alcanzará a Viera sino que, una vez más, la historia rojiblanca se escribirá con acento barranquillero, el del ídolo de La Chinita.